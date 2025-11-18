Assine
overlay
Início Política
DECISÃO TOMADA

Lula comunica a Pacheco que indicará Messias ao STF

Com a decisão do presidente, ganha força a possibilidade de o senador disputar o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
18/11/2025 12:48 - atualizado em 18/11/2025 14:01

compartilhe

SIGA
x
"Caso Pacheco, realmente, não queira, restariam a Lula apenas duas alternativas: a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT) e o ministro das Minas e Energia, Alexandre da Silveira (PSD)"
Pacheco era um dos nomes cotados para vaga no STF crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o senador Rodrigo Pacheco (PSD) nessa segunda-feira (17/11) e anunciou que decidiu indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga deixada por Luis Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pacheco era um dos principais cotados pelo presidente para a cadeira na Corte, ao lado de nomes como Daniela Teixeira (ministra do Superior Tribunal de Justiça) e Bruno Dantas (ministro do Tribunal de Contas da União).

Pacheco na disputa pelo governo?

Com a decisão do presidente, ganha força a possibilidade de o senador disputar o Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. Lula já deixou claro que gostaria de ter Pacheco como candidato no estado, conhecido por ser termômetro das eleições nacionais desde a redemocratização.

Por outro lado, o parlamentar evita se colocar na disputa. Em entrevista à CNN Brasil, disse que pretende encerrar a carreira política após cumprir o mandato como senador, ao fim de 2026.

"Ele [Lula] também respeitou a minha intenção de encerrar a vida pública ao final do meu mandato de senador, como já há algum tempo eu havia me programado. Essa decisão definitiva eu só posso tomar junto aos meus companheiros políticos, do Senado e de Minas Gerais", afirmou.

Leia Mais

Pacheco ainda relatou o encontro com Lula: "Foi uma conversa franca e amistosa, entre pessoas civilizadas e que se respeitam. O Presidente Lula tem outro nome escolhido para a vaga do STF, e eu respeito a sua decisão, assim como fico honrado de ter sido lembrado por tantas pessoas, inclusive pelo Presidente Davi Alcolumbre, colegas parlamentares e até mesmo Ministros do STF".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De qualquer forma, para entrar na disputa pelo governo de Minas, o parlamentar precisa trocar de partido, já que o PSD filiou o vice de Romeu Zema (Novo), Mateus Simões, escolhido para disputar o Executivo estadual.

Tópicos relacionados:

eleicoes-2026 jorge-messias lula rodrigo-pacheco stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay