Lula comunica a Pacheco que indicará Messias ao STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o senador Rodrigo Pacheco (PSD) nessa segunda-feira (17/11) e anunciou que decidiu indicar o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga deixada por Luis Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). A informação é da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Pacheco era um dos principais cotados pelo presidente para a cadeira na Corte, ao lado de nomes como Daniela Teixeira (ministra do Superior Tribunal de Justiça) e Bruno Dantas (ministro do Tribunal de Contas da União).

Pacheco na disputa pelo governo?

Com a decisão do presidente, ganha força a possibilidade de o senador disputar o Governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. Lula já deixou claro que gostaria de ter Pacheco como candidato no estado, conhecido por ser termômetro das eleições nacionais desde a redemocratização.

Por outro lado, o parlamentar evita se colocar na disputa. Em entrevista à CNN Brasil, disse que pretende encerrar a carreira política após cumprir o mandato como senador, ao fim de 2026.

"Ele [Lula] também respeitou a minha intenção de encerrar a vida pública ao final do meu mandato de senador, como já há algum tempo eu havia me programado. Essa decisão definitiva eu só posso tomar junto aos meus companheiros políticos, do Senado e de Minas Gerais", afirmou.

Pacheco ainda relatou o encontro com Lula: "Foi uma conversa franca e amistosa, entre pessoas civilizadas e que se respeitam. O Presidente Lula tem outro nome escolhido para a vaga do STF, e eu respeito a sua decisão, assim como fico honrado de ter sido lembrado por tantas pessoas, inclusive pelo Presidente Davi Alcolumbre, colegas parlamentares e até mesmo Ministros do STF".

De qualquer forma, para entrar na disputa pelo governo de Minas, o parlamentar precisa trocar de partido, já que o PSD filiou o vice de Romeu Zema (Novo), Mateus Simões, escolhido para disputar o Executivo estadual.