Domingos Sávio: PL quer união do centro e direita contra o PT em 2026

O presidente do PL Minas, Domingos Sávio, defendeu, nesta segunda-feira (17/11), uma ampla aliança de centro-direita e direita para impedir o retorno do PT e aliados ao comando do Estado. A declaração ocorreu durante a inauguração da linha tronco do gasoduto em Divinópolis, ao lado do governador Romeu Zema (Novo).

O discurso acontece em meio à movimentação do vice-governador Mateus Simões (PSD), que tenta consolidar sua pré-candidatura ao governo com apoio do PL e do Republicanos, embora enfrente resistência interna no campo conservador. Ele busca unir PP, União, Podemos, Solidariedade, PRD, Mobiliza e DC para evitar divisão de votos e se beneficiar do capital político do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Republicanos tem o senador Cleitinho Azevedo, líder nas pesquisas, mas sem oficializar pré-candidatura. Já o PL avalia o deputado federal Nikolas Ferreira, que aguarda a decisão final de Bolsonaro. Parte da resistência ao apoio a Simões vem do setor ligado à segurança pública dentro do PL, crítico ao governo Zema.

Domingos Sávio afirmou que pretende articular uma frente unificada da direita em Minas, defendendo diálogo entre partidos e líderes para “não deixar o Brasil sob o comando da esquerda”. Ele também enfatizou a necessidade de união nacional da direita para a disputa presidencial de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

O presidente estadual do PL é apontado como possível candidato ao Senado, mas condiciona a decisão ao consenso do partido e ao apoio de Bolsonaro, afirmando não ter interesse por “vaidade ou projeto pessoal”. Outros nomes no páreo incluem os deputados Cristiano Caporezzo e Eros Biondini.