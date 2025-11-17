'Arrogante e preconceituosa', diz prefeito de Belém sobre fala de primeiro-ministro alemão

BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), disse nesta segunda-feira (17) que o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, fez uma fala "infeliz, arrogante e preconceituosa" sobre a cidade, após passagem por Belém para a Cúpula dos Líderes que antecedeu a COP30, a conferência do clima da ONU.

Merz esteve em Belém no dia 7, fez uma reunião bilateral com o presidente Lula (PT) e prometeu que a Alemanha fará aporte ao TFFF (Fundo Florestas Tropicais para Sempre), iniciativa do Brasil para remunerar a preservação de florestas tropicais, como a amazônia. O primeiro-ministro, porém, não disse o valor que seu país pretende aportar no fundo.

De volta à Alemanha, em discurso no Congresso Alemão do Comércio, a autoridade do país comparou a nação com o Brasil.

"Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: Quem de vocês gostaria de ficar aqui?? Ninguém levantou a mão", disse o primeiro-ministro.

"Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", completou.

Normando publicou um vídeo nas redes sociais em que apontou a fala do primeiro-ministro como preconceituosa.

"A fala dele não representa o que a população do mundo inteiro tem achado da nossa cidade", disse o prefeito. "Por onde a gente anda, tem muita gente encantada com Belém, com as belezas naturais, sua gastronomia e sua história."

Normando afirmou que a Amazônia "ajudou o mundo inteiro a respirar" e que é preciso ter "empatia" com o povo da floresta, no sentido de ajudar as populações amazônicas a se desenvolverem "com equilíbrio e sustentabilidade".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Enquanto você vem com sua arrogância, nós vamos oferecer o nosso calor humano. Cada um dá o que tem", disse o prefeito.

A COP30 teve início no dia 10 e o término está previsto para a próxima sexta (21).