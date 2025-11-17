Chanceler alemão desdenha de Belém após COP30: 'Contente por retornar'

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, desdenhou de Belém (PA) em um discurso proferido no Congresso Alemão do Comércio na última semana. Nos dias 6 e 7 de novembro, o líder esteve na capital paraense por ocasião da Cúpula de Líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30).

"Senhoras e senhores, vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?'. Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse Merz a membros do varejo alemão.

Alemanha

No discurso, ele ainda pediu ao público presente para defender a Alemanha, mantendo o "senso de proporção e equilíbrio" entre as pessoas e valorizando o ambiente comercial próspero e livre.

"Vivemos em um dos países mais livres do mundo, e vale a pena defender nosso país, nossa democracia e nossa ordem econômica. [...] Essa é uma tarefa que todos devemos assumir: defender este país, nossa democracia, nossa sociedade aberta contra seus inimigos internos e externos – e também nossa ordem de economia de mercado", afirmou o chanceler alemão.

Lula

Durante a Cúpula de Líderes da COP30, quando também participou de uma reunião bilateral com Lula, Merz se comprometeu a contribuir com um "valor significativo" para o Fundo Florestas para Sempre (TFFF), mas não especificou qual seria essa quantia.

Ele chegou a elogiar o formato de mutirão para custear a iniciativa de remunerar países que preservam suas florestas tropicais. Tanto no Brasil quanto na Alemanha, no evento voltado ao varejo, o chanceler alemão afirmou que a proteção climática deve andar junto ao desenvolvimento da economia.

"Eu disse exatamente isso também na semana passada, na Conferência do Clima, no Brasil. A Alemanha mantém seus compromissos climáticos, mas agora a Alemanha não faz mais política climática contra a economia – ela faz política climática junto com a economia. Todos nós somos responsáveis e contribuímos para que esse problema exista", discursou Merz.

