Simões sobre barco da prefeitura na Pampulha: 'Se for o da foto, não vou'

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), disse que não tem coragem de navegar no barco apresentado pela Prefeitura de Belo Horizonte na oficialização da retomada dos passeios pela Lagoa da Pampulha.

No início de outubro, o prefeito Álvaro Damião (União) anunciou a volta da navegação pela lagoa com uma viagem em um barco em condições precárias - uma plataforma com cadeiras de plástico. Vídeos e fotos da inauguração viralizaram nas redes sociais.



As imagens pegaram mal, mas a embarcação que vai retomar o passeio turístico é outra. Segundo a PBH, trata-se de uma catamarã com capacidade de 30 passageiros sentados, com banheiro e água disponíveis.

Simões alfineta Damião

Nesta segunda-feira (17/11), Simões participou da inauguração de um stand de tiros do Bope (Batalhão de Operação Especiais da Polícia Militar) em Belo Horizonte ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que destinou emenda parlamentar de R$ 1 milhão para viabilizar o espaço.

Em entrevista coletiva após a inauguração, o vice-governador falou sobre a retomada da navegação na lagoa, tema de embate entre o governo estadual e a prefeitura, e foi questionado se teria coragem de fazer o passeio.



“Se for aquele barco que apareceu nas fotografias, não. Mas se for um catamarã, certamente”, respondeu.

Simões relatou que o governo ofereceu colocar o barco da Copasa para realizar os passeios, mas a PBH negou. “Está ótimo. Então, ela [prefeitura] coloca o [barco] dela, gasta o dinheiro do município de Belo Horizonte ao invés de gastar o da Copasa. Não vejo qual é a vantagem nisso, mas estou feliz pela prefeitura”, disse.

“Quero que o barco exista até para que haja um compromisso da Copasa e da prefeitura em manter a lagoa sem cheiro. Agora, se não vai ser o barco da Copasa, porque o prefeito quer pôr o barco dele, fantástico, não tem problema nenhum desde que chegue um barco com segurança e condições de transportar os turistas”, completou.

Passeio turístico de navegação na Lagoa da Pampulha

A lagoa será reaberta para o passeio a partir de 12 de dezembro, marcando as comemorações dos 128 anos da capital.

O projeto-piloto de navegabilidade da Lagoa da Pampulha terá duração de três meses e prevê a contratação, via licitação, de embarcações do tipo catamarã com capacidade para 30 passageiros sentados, garantia de visibilidade para contemplação da paisagem, conforme divulgado pela PBH.

O prefeito disse que as embarcações vão operar de quinta-feira a domingo, com três saídas diárias entre as 8h e 17h com ingressos gratuitos e disponibilizados em site próprio.