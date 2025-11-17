Nikolas prega união com Zema e Simões em 2026: ‘Contra o Lula’

Em visita a Belo Horizonte nesta segunda-feira (17/11), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pregou a união com o governador Romeu Zema (Novo) e o vice-governador Mateus Simões (PSD) para combater o presidente Lula (PT) nas eleições de 2026.

O parlamentar foi perguntado sobre a possibilidade de ser candidato ao governo mineiro nas próximas eleições e disse que “a decisão passa pelo presidente Bolsonaro (PL)”. Ele visitará o ex-presidente na prisão domiciliar na sexta-feira (21) e aguarda uma ordem sobre qual cargo vai disputar em 2026.

De qualquer maneira, a prioridade de Nikolas é derrotar Lula. E o parlamentar garante que dividirá as trincheiras com o governador e seu vice nessa batalha: “Que a gente pense no futuro de um inimigo em comum”.

“O governador Zema, juntamente com Mateus Simões… A gente sabe da importância que tem o cenário nacional. Afinal de contas, no ano que vem temos que estar unidos contra o Lula. O Brasil já tem aberto os olhos que nada neste país tem melhorado”, disse.

Uma eventual candidatura ao Palácio da Liberdade dificultaria a união, já que Mateus Simões é o pré-candidato de Zema ao governo. O vice-governador busca evitar a cisão abarcando PL e Republicanos na coalização, que já conta com PP, União, Podemos, Solidariedade, PRD, Mobiliza e DC.

Republicanos é o partido do senador Cleitinho, outro possível candidato ao governo de Minas Gerais. Mesmo sem anunciar a pré-candidatura, o parlamentar aparece no primeiro lugar nas pesquisas.

Nikolas Ferreira em BH

O deputado federal visitou a capital mineira para a inauguração do Stand de Tiros do Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar (Bope) de Minas Gerais. Mateus Simões também participou do evento.

O espaço foi viabilizado por emenda parlamentar destinada por Nikolas no valor de R$ 1 milhão.