Município mineiro se apresenta como 'cidade sustentável' na COP30

O quadriciclo é usado para o lazer, servindo, por exemplo, para passeios nas praias em destinos turísticos do Nordeste. Mas, a Prefeitura de Capitão Enéas, município e 14,1 mil habitantes, no Norte de Minas, adquiriu os veículos desse tipo para outra finalidade: para a coleta de lixo seletiva. A inovação é das ações mostradas pelo município norte-mineiro como “cidade sustentável” na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), aberta, em Belém (PA) na última segunda-feira (10/11).

Minas Gerais também marca presença no evento internacional por meio da exposição de produtos do estado obtidos na produção sustentável como o café do Cerrado (Noroeste), a castanha de baru e caixas de fibras de buriti (Noroeste e Nordeste de Minas), artesanato em cerâmica (Vale do Jequitinhonha) e da arte em fibra de bananeira (Sul de Minas). Durante a conferência, que reúne mais de 50 mil participantes e líderes de todo mundo, ainda estão sendo apresentados atrativos turísticos do Cerrado como as Serras da Mantiqueira e do Caparaó e da Cordilheira do Espinhaço.

Para a apresentação de suas atividades na cidade na COP 30, uma equipe de nove pessoas da Prefeitura de Capitão Enéas deslocou por terra 2.400 km do município até a capital paraense, durante dois dias de viagem. Os servidores saíram do Norte de Minas no domingo (9/11) e só chegaram ao destino na terça-feira (11/11).

“Não encaro isso como sacrifício, mas como algo motivador. A participação da COP 30 era uma coisa que eu esperava há muito tempo”, afirma o prefeito de Capitão Enéas, Reinaldo Teixeira (Avante|), que lidera o grupo da prefeitura em Belém. Teixeira disse que muito antes de assumir a prefeitura, ele participou da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (a ECO 92), realizada no Rio de Janeiro em 1992.

Ainda segundo o prefeito, o município do Norte de Minas apresenta na COP 30 ações sustentáveis em quatro áreas: educação, saneamento básico, coleta e tratamento de lixo e geração uso de energia renovável (solar fotovoltaica). Outro projeto apresentado é o de reservas de preservação ambiental de Capitão Enéas para geração de renda via crédito de carbono. “Gostaríamos de mostrar na COP 30 que o nosso município pode contribuir, ainda com um grãozinho de areia numa grande praia, com a questão do combate ao aquecimento global. Que é possível fazer saneamento, usar energia limpa e renovável, conservar a natureza e educar a população”, comenta Teixeira.

Governos, instituições e ambientalistas tiveram dificuldades para ir à COP 30 por causa do alto custo da hospedagem, diante da grande demanda, e outras despesas elevadas. O prefeito de Capitão Enéas disse que a prefeitura vai gastar em torno de R$ 30 mil na participação na COP 30, lembrando que teve também o apoio do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene (CIMAMS), para “representar” os prefeitos do Norte de Minas na conferência da ONU.

“Mas, esperamos que o retorno do investimento na COP 30 será muito maior do que os gastos”, argumenta Teixeira. Ele disse que tenta recursos para a implantação de uma usina solar fotovoltaica destinada ao abastecimento de energia de escolas, postos de saúde todos os demais prédios municipais, orçado em R$ 500 mil. “Só na conta de luz, com o projeto, a prefeitura vai economizar cerca de R$ 80 mil por mês”. Ainda segundo Teixeira, o financiamento para um projeto de melhoria da iluminação pública da cidade com a instalação de novos postes e lâmpadas de LED, orçado em cerca de R$ 5 milhões, também é pleiteado no evento.

Lixo zero

Uma das inovações sustentáveis que a Prefeitura de Capitão Enéas apresenta na COP 30 é o projeto Lixo Zero. A iniciativa, em implantação, objetiva o tratamento, reciclagem e o reuso de todos resíduos recolhidos na cidade, evitando o lançamento dos materiais inservíveis na natureza, o chamado “lixão”.

“Os lixões estão entre os maiores contaminadores do meio ambiente e emissores de gás metano na natureza!”, pontua Reinaldo Teixeira. Para desenvolver a proposta sustentável, p Executivo comprou os quadriciclos que serão usados na coleta seletiva na cidade. A prefeitura também comprou dois triciclos para serviço semelhante nos distritos de Caçarem e Santana da Serra.

O chefe do executivo destaca que outro objetivo em Belém é mostrar que Capitão Enéas, além de água tratada, tem 100% de esgoto tratado na área urbana e os benefícios do investimento em saneamento básico. ” São muitas vantagens do tratamento de esgoto reduz os gastos na saúde. Melhora a qualidade de vida da população, Os meninos não adoecem e, assim, estudam mais”, avalia.

Segundo a Copasa, Capitão Enéas tem 99% de atendimento de água tratada e o índice de cobertura de esgotamento sanitário de 95 na área urbana.

Ainda durante a COP30, a prefeitura da cidade anuncia um projeto de implantação de reservas florestais, com o total de 3 mil hectares, certificados para receber recursos do crédito de carbono. O projeto será realizado a partir de parcerias com empresas que geram excesso de poluição e precisam da compensação ambiental para a redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE), tema de discussão na COP 30.

Mini COP 30

Durante os dois meses que antecederam a Conferência sobre as Mudanças Climáticas,

as escolas públicas de Capitão Enéas tiveram diversas relacionadas relacionadas com o evento da ONU no Pará. Foi organizada pela prefeitura local a “Mini COP 30” com debates, encontros e dinâmicas ligados à preservação ambiental, à sustentabilidade e aos objetivos principais da conferência. Houve até simulação de debates sobre as medidas para reduzir o aquecimento global, com alunos vestidos e discutindo as ações como se fossem chefes de estados.

“Participar e vivenciar as atividades preparativas para a COP30 em Capitão Meneas representou um momento de profundo aprendizado e de reafirmação do papel transformador da educação”, afirma a secretária Municipal de Educação em Capitão Enéas. “Foi uma oportunidade única de envolver toda a comunidade escolar em torno de um propósito comum, que é cuidar do planeta e repensar nossos hábitos em favor da sustentabilidade”, considera.

Na opinião da secretária, com a promoção da “Mini COP 30”, a cidade do Norte de Minas entrou na agenda global, “mostrando que mesmo em um município do interior, é possível fazer a diferença quando se acredita no poder da educação e da coletividade.”

“Trabalhar com as preparação para a COP 30 foi uma experiência ímpar no nosso dia a dia. Vimos aí o Brasil no centro do mundo e o direito de sonhar diante da crise climática. Pensamos junto com os alunos e discutimos de cuidar do lugar onde vivemos, estimular a empatia pelas futuras gerações, a ideia de que o futuro do planeta também envolve políticas públicas”, afirmou

Beatriz Alexandra Silva, supervisora da Escola Municipal Jacinto Silveira Neto, em Capitão Enéas.

“Discutir sobre a COP30, junto com o nosso público e a nossa comunidade, sobretudo sobre o clima, é também debater sobre a esperança, sobre a equidade e sobre o futuro. Que a COP30 nos aproxima de uma oportunidade única de mostrar ao mundo que cuidar da terra é cuidar da humanidade”, completou a educadora.

Na mesma linha, a supervisora Adriely Moura Silva, da Escola Municipal Juca da Rocha, ressalta que a discussão sobre a temática na sala de aula ajuda a formar cidadãos conscientes sobre a necessidade da conservação ambiental. “Não é porque a COP 30 acontece em Belém que não nos diz respeito. Quando discutimos a conferência em sala de aula, em miniconferência, não estamos apenas falando de política internacional ou de meio ambiente, mas estamos formando cidadãos críticos, conscientes e comprometidos com o futuro do planeta”, avalia.

“A COP30 é uma conferência que reúne líderes do mundo todo para discutir o futuro do nosso planeta. Aprender sobre isso na escola nos ajuda a entender que as mudanças climáticas não são um problema distante. Ela afeta o nosso dia a dia, o lugar onde vivemos e o futuro de todos nós”, avalia Pietro Pereira Silva, estudante do nono ano do ensino fundamental na Escola Municipal Mestre José de Mello.