MOSTRA INTERNACIONAL

Peça histórica de Minas será exposta na reabertura do Museu Nacional

Balança do século XVIII, utilizada para pesar escravizados, faz parte do acervo do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte e será exibida no Rio de Janeiro

Estado de Minas
Estado de Minas
12/11/2025 22:37 - atualizado em 12/11/2025 22:38

Balança do século XVIII, historicamente atribuída a uma fazenda real, foi utilizada na pesagem de pessoas escravizadas
Balança do século XVIII, historicamente atribuída a uma fazenda real, foi utilizada na pesagem de pessoas escravizadas crédito: Daniel Mansur/Divulgação

Uma peça do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, gerido pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), será exibida na exposição "Para além da escravidão: construindo a liberdade negra no mundo", que marcará a reabertura do Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (13/11). O item em questão é uma balança do século XVIII, utilizada na pesagem de pessoas escravizadas e atribuída a uma fazenda real.

A mostra reúne cerca de 100 objetos, entre os quais a balança, cujo travessão está marcado com o ano de 1767. Além desses itens, há 250 imagens e dez filmes, divididos em seis seções. A estreia global da exposição ocorreu em dezembro de 2024, no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana, em Washington, nos Estados Unidos.

No Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, a exposição ficará aberta ao público gratuitamente até o dia 1º de março de 2026. Durante esse período, a visitação ocorrerá sempre de quarta a domingo, das 10h às 17h. Da capital fluminense, o acervo seguirá para a Cidade do Cabo, na África do Sul; Dakar, no Senegal; e Liverpool, na Inglaterra.

A curadoria é compartilhada com museus dos Estados Unidos, África do Sul, Senegal, Inglaterra e Bélgica. "É uma exposição sobre escravidão atlântica, global. Ela mostra, primeiro, como a escravidão é um fenômeno global e como ela envolveu todos os países do mundo Atlântico nos séculos 15 a 19, mas também mostra que a escravidão está muito ligada ao momento presente. Daí o nome Para além da escravidão, pensando as conexões com o presente", destaca Keila Grinberg, historiadora e curadora brasileira da mostra.

Reabertura após destruição

O Museu Histórico Nacional será reaberto após uma longa obra de reconstrução e restauração. Na noite de 2 de setembro de 2018, um domingo, o imóvel foi atingido por um grande incêndio, que destruiu a maior parte do acervo. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), responsável pelo prédio e pelo acervo, classificou o episódio como "a maior tragédia museológica do país" e "uma perda incalculável para o patrimônio científico, histórico e cultural". 

O Museu Nacional foi destruído por um incêndio em 2018 e ainda está em reformas. A direção tem recebido doações para recompor o acervo e a previsão é de que a reabertura de alguns setores possa ser feita em 2026.
O Museu Nacional foi destruído por um incêndio em 2018 Reprodução TV Globo

A UFRJ relatou que permaneceu com o orçamento congelado antes da data do incêndio, entre 2014 e 2018. O Museu Nacional do Rio de Janeiro não contava com brigada de incêndio nem com seguro para o acervo. Por meio de nota publicada na época, o Ministério Público Federal comunicou que, no ano anterior (2017), chegou a emitir alertas sobre a necessidade de investimentos em prevenção de incêndios no imóvel.

O prédio histórico, com mais de dois séculos, é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e foi residência da família real brasileira. Até a data do incêndio, abrigava um dos acervos mais importantes do país, com cerca de 20 milhões de peças, incluindo coleções de geologia, paleontologia, botânica, zoologia e arqueologia, além de uma biblioteca com obras raras, esqueletos de animais pré-históricos e múmias.

Mais antiga instituição histórica do país, o Museu Nacional do Rio foi fundado por D. João VI em 1818. O local sediou a primeira Assembleia Constituinte Republicana, de 1889 a 1891, antes de ser destinado ao uso como museu, em 1892. O edifício está situado na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, zona norte da capital fluminense. (Com Agência Brasil)

Tópicos relacionados:

arte brasil museu museu-nacional nacional reabertura rio-de-janeiro

