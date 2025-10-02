Evento com arte, moda, design e mais: 20 anos do Museu de Artes e Ofícios

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Arte, memória, identidade e patrimônio. Em celebração aos 20 anos de fundação, o Sesi Museu de Artes e Ofícios, em Belo Horizonte, convida para a Feira da Estação, um mergulho nos saberes manuais e nos ofícios tradicionais que moldaram a identidade cultural do Brasil e que compõem a essência do próprio museu.



Longe do consumo acelerado e da digitalização extrema, o encontro, que acontece entre esta sexta-feira (3/10) e domingo (5/10), enaltece a produção artesanal e o contato humano por trás de cada peça. Com mais de 70 expositores que tomam de forma inédita todos os ambientes do edifício central, nas antigas estações ferroviárias da capital mineira, mais que a exibição e venda de itens variados, a programação é extensa.



"O SESI Museu de Artes e Ofícios tem sido, ao longo destes 20 anos, um espaço fundamental para a preservação da memória do trabalho, dos ofícios e dos saberes que formam a identidade cultural do nosso país", declara a gerente de cultura SESI-MG, Karla Bittar, pontuando que a Feira da Estação chega como um marco dentro dessa celebração. Pela primeira vez, diz Karla, o museu abre os seus espaços para acolher uma iniciativa que valoriza a arte manual, os processos criativos e o talento de artistas e artesãos mineiros.



"Ao reunir ceramistas, bordadeiras, marceneiros, designers e tantos outros mestres dos fazeres, a feira não apenas conecta o público a uma produção autoral de grande qualidade, mas também reafirma a missão do museu de manter viva a tradição dos ofícios em diálogo com a contemporaneidade", reforça.



A expectativa, conforme Karla, é que a Feira da Estação se torne um encontro simbólico e transformador, capaz de aproximar ainda mais a cidade do museu, ampliando o acesso, fortalecendo a economia criativa e enaltecendo a potência cultural de Minas Gerais e do Brasil.



O evento é gratuito e aberto ao público. "Inclui oficinas e bate-papos com os artistas, visitas mediadas pelo educativo ao museu, área gastronômica e atrações musicais, reforçando a proposta de unir arte, memória e patrimônio em uma experiência acessível e sensorial”, destaca a supervisora do museu, Mariana Theodorica.



A designer Mary Arantes é quem assina a curadoria, e desta vez tem o reforço do mestre em arquitetura e urbanismo Thiago Flores, que idealizou a expografia da feira e a programação paralela. "Fiquei muito honrada com este convite, pela envergadura do projeto e pelo que o museu representa, não só para a cidade, mas por ser o museu que celebra as artes e os ofícios", diz.



A designer conta que a intenção na primeira edição do evento foi chamar artistas mineiros ou que vivem em Minas Gerais, e criar uma feira que celebra o design junto ao artesanal, agregando valor ao que antes era considerado apenas como artesanato. "Queremos também que o público não só visite a feira, mas que usufrua do museu em trilhas criadas pelo educativo, que dialogam com o que está sendo visto lá fora. Por exemplo, um ceramista que está expondo fará uma visita guiada junto a um grupo. Concebemos também produtos específicos para o museu."



Entre os elementos em evidência nas mesas dos expositores, cerâmica e madeira, bordado e crochê, saboaria, beleza, velas e perfumes, papelaria, fineart e pintura, toalhas e almofadas, vestuário, lenços e echarpes, joias e acessórios, itens infantis, obras têxteis, marcenaria e diversos outros materiais e técnicas artesanais. "A feira é um convite para vivenciar uma imersão às artes e ofícios, e ainda levar para casa produtos carregados de história. A história por trás de cada trabalho, contada por diversas narrativas e perpassada por gerações", diz Mary.



Construído em 1922, o prédio que agora abriga o museu também será homenageado com criações inspiradas em sua arquitetura. A instalação Pano Território, desenvolvida pelo Estúdio Veste, de Dane e Luisa Luz, evidencia, em flamulas bordadas, as plantas arquitetônicas do edifício e os 20 anos de inauguração. A instalação do arquiteto Sylvio de Podestá também ocupa o primeiro andar, logo na entrada.



"Como estaremos em um lugar sagrado, quis dar à forma expositiva uma visão expográfica diferente, com galerias para setorizar produtos, por ofícios", conta Mary. No espaço aberto à moda, a Galeria dos Vestíveis tem diversas opções e, quando o assunto é o feito à mão, a Galeria de Cerâmica reúne representantes de BH, Nova lima, Brumadinho e Vale do Jequitinhonha, com mestres desse saber ancestral. Na lista, também ourivesaria e acessórios, em um mix de expositores selecionados a dedo - a Galeria da Joalheria e Acessórios é mais um espaço em especial.

Outro destaque é o Espaço da Arte Têxtil, com artistas que rompem as linhas do convencional e dão novas formas a tradições como bordados, crochês, fuxicos, colchas de retalho, entre tantos outros trabalhos.



Entre outras referências, Gaby de Aragão traz ao bordado a vendinha que existe lá dentro. O Estúdio Cerrado bordou na madeira um azulejo do piso superior do museu. Dila Vaz Bordados fez panos de prato com croquis do museu e de outros pontos turísticos da cidade. A criançada não fica de fora: além de produtos encantadores, pode participar de oficinas formativas.



Visando valorizar e difundir a cultura nacional, a exposição Innovar ocupa uma das salas expositivas do museu, aberta para visitação durante o fim de semana. A iniciativa de Goiânia conta com obras de artistas brasileiros que abordam os eixos Cerrado, sustentabilidade e contemporaneidade. Palestras, oficinas e debates dialogam com o compromisso socioeducativo do SESI Museu de Artes e Ofícios e a Feira da Estação.



"Criamos uma agenda de bate papos, filmes e oficina que falarão de bordados, de cerâmica, do queijo, em total sintonia com o que lá existe e estará exposto", reforça Mary. A agenda de palestras, bate-papos, oficinas e visitas mediadas pode ser consultada nas redes sociais @museudearteseoficiossesi e @coisasdamary. As palestras e bate-papos contarão com intérprete de libras.



Em alusão ao escritor Alcione Araújo, Mary sugere “o Museu de Artes e Ofícios como o museu dos gestos, o museu corpo, do feito à mão, do suor, uma receita do repasse dos saberes ancestrais tão necessários para a perpetuação da arte que existe no ofício artesanal dos trabalhadores. O evento promete ser especial, pelo próprio projeto construído, e por estarmos em um espaço museológico que eleva o saber e o fazer de quem ali está. A sensação é de apropriação - um museu, um espaço de cultura, como nossa casa. A casa dos saberes e fazeres ancestrais", convoca Mary Arantes.



Expositores



Aiah/@viva.aiah (roupas)

Alaranjo/@alaranjo_ (bolsas de fibra)



Alisson Damasceno/ (artes plásticas)



Alma Cor/@almacor.art( roupas)



Amana/ @amana.atelie (bijus)



Ana Tereza Lage/@analage_ceramicas (cerâmica)



Ana Ricciardi/@anaricciardiceramica (cerâmica)



Anderson Nielsen/ @andersonnielsen.art (impressões fine art)



Ar Something/@ar.something (roupas)



Arado/@_arado ( palelaria)



Ateliê Bencôi/@ateliebencoi (saboaria)



Atelier Roberto Lott e Luiz Seara/ @robertom (cerâmica)



B Design/@bdesigndejoias (roupas)



Beau/@beaujoias



C.alma Beleza Natural/@calmabelezanatural (beleza)



Carlos Penna/@carlospenna.design (bijus)



Chão do Cerrado Cerâmica/@chaodocerrado (cerâmica)



Costuras do Imaginário/ @costurasdoimaginario (roupas)



Criando Asas/@criandoasas_coletivo (moda e acessórios infantos)



Cristiano Rodrigues/@vagna.arte (cerâmica)



Dani Pedrosa/@dpdrsa (arte têxtil)



De La Flor Alfajores/@delaflor.alfajor (gastronomia)



Dédé Pães Artesanais/@dede.paes.artesanais (gastronomia)



Deli Fresh Food/@delifreshfood (gastronmia)



Dila Vaz Bordados/@dila.vazbordados (toalhas e almofadas bordados)



Dona Farofa/@dona.farofa (gastronomia)



Doisélles/@doiselles (roupas em crochê)



Duda / @adudasalim (pintura)



Entorno da Madeira/@entornodamadeira (madeira/marchetaria)



Estúdio Cerrado/@estudio.cerrado (madeira)



Flávia Vaz/@flaviavazjoias (joias)



Ferinhas Mágicas/@ferinhasmagicas (cerâmicas)



Gaby de Aragão/@gaby_de_aragao (arte têxtil/bordados)



Gissa Bicalho/ @gissabicalho (bijus em acrílico)



Giro/@_g.i.r.o (brechó)



Henrique Coutinho/@henriquecoutinho3dcards (cards em papel)



Ione Laurentys/@ionelaurentys_atelier (cerâmica)



Isabela Morais Jewel Art/ @isabelamorais.jewelart (joias)



Jardin/@use_jardin



José Maria Pereira da Silva/ Sem instagram (cerâmicas)



Julia Bianchi/@juliabianchiestudio (lenços e echarpes)



Liana /@lianatelier (roupas)



Lita Raies/@litaraies (bijus)



Luciana Hermont/ @lulu.laboratorio.arte (caixas de acrílico com corações bordados)



Mamacoca Joalheria/@mamacocajoias (joias)



Mantiqueira Bela/ @mantiqueirabela (gastronomia)



Marcelo Bittencourt/@marcelobittencourtbr (madeira)



Maria Cloenes/@cloenes (bonecas gigantes)



Mariana Torres/@agostoagora (cerâmica)



Marisa Portella/@marisaportelladesign (joias)



Miêtta/@mietta_bh (roupas)



Nizier Lobo/@madeira.de.rio (madeira)



NotEqual/@notequal (roupas)



Oficina.cc/@oficina.cc (madeira)



Origem/@origem.atelier (cerâmica)



Ourives Ana Queiroz/ @ourives_ana_queiroz (joias em madeira)



Petiá/@petiabrasil (joias em madeira)



Polvilha/ @polvilha.bh (gastronomia)



Queijo Juá/@serro.queijojua (gastronomia)



Querê Home/@quere.home( velas e perfume para casa)



Raiz Ateliê Botânico/@raiz.ateliebotanico ( oias em madeira)



Reconto/@atelie_reconto (roupas)



Regina Meirelles/ @reginameirelles_atelier (cerâmica)



Sagrado Queijo/@sagradoqueijo (gastronomia)



Sônia Rigueira Cerâmica/ @soniarigueira (cerâmica)



Sorveteria Universal/@sorveteriauniversal (gastronomia)



Studio Bonds/ @studiobonds (cerâmica)



Sylvio de Podestá/@sylvioemerichdepodesta (esculturas em madeira)



Tteresa Texto Tecido/@tteresatextotecido (roupas)



Urbana Colares/@urbanacolares (bijus)



Xerelxrl/@xerelxrl ( assemblages em madeira)



YWI/@ywi.joiacontemporanea (bijus em madeira)



Zoraida Cozinha Milenär/@zoraidacozinhamilenar (gastronomia)



Feira da Estação – SESI Museu de Artes e Ofícios

3, 4 e 5 de outubro de 2025

Sexta e sábado, de 10 às 19h

Domingo, de 10 às 17h

Praça Rui Barbosa, 600 – Centro, Belo Horizonte – MG

Entrada gratuita

Recomendação: Vá de Uber, taxi, ônibus ou metrô

