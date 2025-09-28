Barro Preto lança verão em festival

A excelente estrutura montada para os desfiles e shows do Barro Preto Fashion Day (BPFD) na edição levada ao ar no conhecido pólo de confecções da Capital, mostrou as novidades de estilo para o próximo verão, e revelou que o evento evoluiu muito ao longo de suas dezessete edições. Um vídeo resgatado pelo presidente da Ascopap (Associação Comercial do Barro Preto), André Soalheiro, registra um desfile realizado há 14 anos em plena praça Raul Soares, com público escasso. Dessa vez, a realidade foi outra.

Liza Carolina Rezende/divulgação



Nessa edição, a intensa participação do público transformou a promoção em um festival de moda a céu aberto, que teve também gastronomia e atrações especiais como tenda de costumização artística de sacolas ecológicas (um sucesso) e espaços de entretenimento, incluindo choperia artesanal (da Gother) e petiscos variados.



DESAFIOS

Soalheiro observa que, a evolução foi significativa e as expectativas foram superadas. Na noite da inauguação, além do grande público para show de Léo Jaime e desfile para a moda casual adulta, várias autoridades, representantes de entidades e convidados especiais estavam na plateia. Para André, “a qualidade do que foi mostrado, o nível das marcas e a abrangência do evento levaram a esse bom resultado, e criaram um grande desafio para fazer algo ainda melhor no próximo ano”.



Ressaltou, ainda, que o polo de moda do Barro Preto continua tendo bons profissionais e boas empresas, atendendo um nicho específico de mercado e que o BPFD funciona como importante ferramenta de branding e gerador de negócios na região.



O presidente do Sincateva (Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuário e Armarinhos de BH), outra entidade realizadora do evento, Lúcio Faria, apontou os avanços registrados nessa edição e ressaltou “a qualidade da montagem com que a Fecomércio, Sesc e Senac nos brindou e também dos desfiles, feitos com alto profissionalismo das apresentações, foram maravilhosas. E também a ótima organização e brilho das coleções que foram apresentadas. Foi maravilhoso ver o sucesso geral do evento, resultado de três meses de muito trabalho e dedicação, e sua evolução é indiscutível”. Atuando há 30 anos na região, Faria integra também as diretorias da Ascopab e da Fecomércio-MG.



FESTIVAL

Realizado dentro do conceito de ‘festival a céu aberto’, a abertura teve desfile de 11 marcas de moda casual, show do cantor Léo James e lotou o quarteirão próximo ao Forum Lafayette. O vai-vém da meninada mostrando as marcas infanto-juvenil, na manhã seguinte, repetiu a cena, com suas cinco grifes mostrando 200 looks para os consumidores jovens. Uma oportunidade para as comemorações dos 30 anos da Top Agency, com direito a entrega de flores para a proprietária, Taciana Teodoro, coordenadora dos desfiles.



Ela assinalou que, entre as sinalizações mais fortes desfiladas ali para o verão 2025/2026, destacam-se os tons pastel, as cores vibrantes, estampas tropicais, florais maxi e padrões naturais, tecidos leves, fluidos e respiráveis. Tudo feito com produção sustentável e consciente. Nos shapes, valem as modelagens mais relaxadas e fluidas convivendo com cortes mais estruturados (alfaiataria), enquanto as texturas valorizam a transparência, renda, crochê, plissados, recortes e babados em camadas visuais, sem perder a leveza.



Forte para o verão estão os conjuntos coordenados e monocromáticos (top, saia e short), assim como a moda praia com amarrações, cintura alta, recortes e saídas de praia bem leves.



No primeiro dia do evento desfilaram as marcas Babita, Cláudia Rabelo, Latifundio, PMG Lingerie, Liza, Crissol, Lucas Almeida, Vida Nua, Pseudônimo, Luxs, Ypslon, Saint Yves e Stick Lingerie. No desfile infanto-juvenil apresentaram-se as marcas Dente de Leite / Tribo da Preservação, May Baby, Garotada, Pequete e Laraluc.



MODA

O festival encerrou em clima musical comandado pelos shows das bandas Putz Grilla e Lurex. Mas a ideia de reforçar a imagem do bairro Barro Preto como polo de confecções de roupas, está além dos shows e desfiles. Um exemplo disso, é que a região ganhou denominação oficial de ‘distrito da moda’, estimulando os negócios e o posicionando como um dos vértices do novo eixo turístico da cidade. Atualmente, existem ali cerca de 200 empresas do setor.