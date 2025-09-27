Assine
SEMANA DE MODA DE MILÃO

Moschino lança bolsas malucas em forma de panela, caixa e bandeja de fruta

Coleção "Niente" mistura moda, humor e a Arte Povera para repensar luxo e consumo

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/09/2025 10:50

Bolsas malucas da Moschino chamam atenção nas redes sociais
Bolsas malucas da Moschino chamam atenção nas redes sociais crédito: Moschino / divulgação

O desfile da Moschino na Semana de Moda de Milão primavera-verão 2026, que ocorreu na última quinta-feira (25/9),  movimentou as redes sociais ao apresentar uma série de bolsas nada convencionais. Entre os modelos que mais chamaram a atenção estavam uma panela, uma caixa de papelão, um tijolo e até uma bandeja de frutas, peças que geraram comentários divertidos nas redes sociais. 

Segundo o portal Fashion Network, as criações fazem parte da coleção “Niente” (nada, em italiano), assinada pelo diretor criativo Adrian Appiolaza. Inspirado no movimento artístico italiano Arte Povera (“arte pobre”), dos anos 1960, o designer buscou transformar objetos cotidianos e materiais simples em artigos de luxo, sempre com o toque irônico característico da marca.

“Queríamos transmitir a ideia de preciosidade, mas vinda de um lugar pobre”, explicou Appiolaza. “Na temporada passada, eu estava obcecado pela ideia de precisão. Desta vez, não se trata de perfeição, mas de transformar o nada em algo”, destacou.

Mas o conceito não conquistou as redes sociais, que fizeram comentários divertidos sobre as bolsas. “Sempre acho que isso é um experimento social das grifes pra ver o quão palhaço um rico pode ser”, escreveu um perfil. 

“Representando as donas de casa, achei inclusivo”, comparou outro. “Tenho uma cuscuzeira aqui que já tô achando tendência! Vou por uma alça e usar no metrô”, ironizou um terceiro. 

Outro disse que vai se inspirar para criar a programação infantil de outubro. “Semana da bolsa maluca na escola”, dizia o comentário.

Apesar da ironia online, especialistas apontam que a coleção reafirma a identidade da Moschino como uma das marcas que mais sabem brincar com o humor e a teatralidade na moda.

‘Niente’

O lema “Reutilizar, Reciclar, Reimaginar” guiou a coleção, que trouxe sacos de batata transformados em saias e tops estruturados, cordas e cadarços convertidos em acabamentos de luxo e bolsas de couro com aparência de caixas de papelão estampadas com a inscrição “Frágil”.

Os acessórios também incluíram uma clutch de LED com a palavra Ciao, um balde de brinquedo, um buquê de flores e até escovas de banheiro reinventadas como sapatos. Appiolaza também resgatou ícones do legado da Moschino, como estampas de jornais, efeitos trompe-l’oeil e o Smiley, reinterpretados em novas versões.

A crítica social também ganhou espaço. Uma camiseta infantil estampada com a palavra “Pare!” foi destacada pela jornalista Nicole Phelps, da Vogue, como referência ao provérbio indígena norte-americano: “não herdamos a Terra de nossos pais, nós a emprestamos de nossos filhos”.

Principais destaques e tendências da Moschino para a primavera-verão 2026

  • Bolsas excêntricas: em formato de panela, tijolo, buquê de flores, bandeja de frutas, balde de praia e caixa de papelão;
  • Releitura da Arte Povera: valorização de materiais simples, reciclados e cotidianos como símbolos de luxo;
  • Patchwork e sobras de tecidos: looks feitos a partir de retalhos, amostras de estoque morto e materiais comprimidos;
  • Camiseta “Niente”: peça-manifesto que resgata o espírito do fundador Franco Moschino. Trata-se de uma T-shirt branca com a palavra estampada em preto;
  • Estampas icônicas repaginadas: jornais dos anos 1990 com mensagens otimistas, efeitos trompe-l’oeil e smileys;
  • Acessórios irônicos: escovas de banheiro viraram sapatos e cachorros-balão apareceram como broches;
  • Materiais reciclados: malhas de ráfia feitas com plástico reutilizado e acabamentos com cordas e cadarços;
  • Tema floral: estampas, apliques e vestidos fluidos com babados e franjas, em clima artesanal e tridimensional.

