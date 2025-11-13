Produtos mineiros de práticas sustentáveis são expostos na COP 30

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), em Belém, estão sendo apresentados produtos mineiros vinculados com as práticas sustentáveis. A iniciativa é do Sebrae Minas, que montou uma loja colaborativa na COP 30, a “Brasil BioMarket”. O espaço abriga 250 micro e pequenas empresas, de 21 estados, com cerca de 750 produtos.

Entres os produtos mineiros expostos na COP 30 estão acastanha de baru (espécie nativa do Cerrado), beneficiado e comercializado pela Cooperativa da Agricultura Familiar (Copabase), do Noroeste do estado; e caixas de buriti e bordados, da mesma região.

Outro atrativo de Minas mostrado no evento internacional é o artesanato em cerâmica, do Vale do Jequitinhonha, destacando moringas, flores e bonecas. Também podem conferidas peças de fibra de bananeira, produzidas no sul do estado.

Também é na COP 30 o Café do Cerrado Mineiro, produzido de forma sustentável, sob a primeira Denominação de Origem (DO) do Brasil. A produção sustentável integra um projeto estruturado pelo Sebrae Minas em parceria com a Federação dos Cafeicultores do Cerrado, Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado (Expocacer) e entidades regionais.

Na próxima terça-feira (18/11), na Capital Paraense, representantes do território do Café do Cerrado, que abrange 55 municípios do Alto Paranaíba, Triângulo e Noroeste, participam da programação oficial debates da conferência, Painel 36, com o tema Restaurar e Regenerar.

O produtor Marcelo Urtado, associado da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado, explica que o principal ponto do painel será mostrar a agricultura regenerativa do Cerrado Mineiro e como o Consórcio Cerrado das Águas (CCA), presidida por ele, implantou um projeto de corredores ecológicos, integrando conservação ambiental e produção agrícola. Os corredores ecológicos preveem a conexão entre 2 mil propriedades rurais, em uma área que soma 180 mil hectares.

Riqueza do turismo

Ainda durante a COP 30, os ambientalistas, representantes dos governos e visitantes de todo mundo, têm a oportunidade conhecerem os atrativos turísticos naturais de Minas Gerais, como a Serra do Caparaó, na região Central do estado, com trechos preservados da Mata Atlântica, o Pico da Bandeira e outros atrativos), as paisagens da Serra da Mantiqueira (divisa com os Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro). Também é mostrado o destino turístico da Reserva da Biosfera da Cordilheira do Espinhaço, que abrange 172 municíios em Minas Gerais, estendendo-se de Ouro Branco, na região central, até o norte do estado, onde uma das atrações é a histórica Grão Mogol, com seu casario de pedras.

O pontos turísticos naturais de Minas faz parte de catálogo sobre as potencialidades dos estados brasileiros para receber visitantes, apresentado na COP 30 pelo Ministério do Turismo.