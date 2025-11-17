Caporezzo estreia como cantor sertanejo em vídeo nas redes sociais

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) decidiu adicionar um novo capítulo à sua trajetória pública. O parlamentar publicou neste domingo (17/11) um vídeo profissional em que aparece interpretando uma canção sertaneja ao lado do sargento Leandro Prado, colega dos tempos de Polícia Militar.

No post divulgado em suas redes sociais, o deputado apresenta a iniciativa como um retorno afetivo à infância e aos anos de farda. “Eu cresci ouvindo sertanejo raiz e cantando em rodas de amigos. Na PM, conheci o sargento Leandro Prado, um músico completo”, escreveu. O vídeo mostra Caporezzo e Leandro no vocal como uma verdadeira dupla sertaneja.

O parlamentar descreve a música como refúgio. “Dizem que a música é o abrigo da alma, onde encontramos paz quando o mundo vira tempestade”, afirma na legenda. Ele conta que a ideia de gravar a faixa surgiu das muitas conversas e encontros informais com o sargento, marcados por “prosa boa e violão afinado”. O resultado, segundo ele, está publicado em seu canal no YouTube. “Será que nasceu uma dupla com futuro?”, provoca.

A incursão musical surge semanas depois de Caporezzo intensificar movimentos para se colocar como pré-candidato ao Senado em 2026. Em outubro, o deputado anunciou ter recebido o apoio direto do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante uma visita à residência do ex-mandatário em Brasília, onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde agosto, no contexto do julgamento por crimes de coação, obstrução e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

O gesto reforçou Caporezzo dentro do PL mineiro, que hoje abriga uma disputa interna pelas vagas ao Senado. Além dele, também estão no páreo os deputados federais Domingos Sávio e Eros Biondini, o vereador belo-horizontino Vile dos Santos e o influenciador Marco Antônio Costa, o “Superman” da Jovem Pan, recém-filiado ao partido.

Antes mesmo da bênção formal de Bolsonaro, Caporezzo já aparecia em destaque entre apoiadores do ex-presidente. O deputado federal Eduardo Bolsonaro comentou ao menos três vezes nas redes sociais do mineiro chamando-o de “senador”.

No encontro de outubro, segundo Caporezzo, Bolsonaro sinalizou que pretende lançar dois candidatos pelo PL mineiro ao Senado, contrariando articulações anteriores que apontavam para uma candidatura única. O movimento abriu ainda mais espaço para o deputado, que tenta consolidar sua imagem entre bases conservadoras do estado.