Caporezzo estreia como cantor sertanejo em vídeo nas redes sociais

Deputado do PL e pré-candidato ao Senado com apoio de Bolsonaro lança primeira faixa ao lado de sargento da Polícia Militar

Repórter
17/11/2025 14:48

Deputado Cristiano Caporezzo (PL) aparece em estúdio ao lado do sargento Leandro Prado no lançamento de sua primeira faixa sertaneja
Deputado Cristiano Caporezzo (PL) aparece em estúdio ao lado do sargento Leandro Prado no lançamento de sua primeira faixa sertaneja crédito: Redes Sociais/Reprodução

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) decidiu adicionar um novo capítulo à sua trajetória pública. O parlamentar publicou neste domingo (17/11) um vídeo profissional em que aparece interpretando uma canção sertaneja ao lado do sargento Leandro Prado, colega dos tempos de Polícia Militar. 

No post divulgado em suas redes sociais, o deputado apresenta a iniciativa como um retorno afetivo à infância e aos anos de farda. “Eu cresci ouvindo sertanejo raiz e cantando em rodas de amigos. Na PM, conheci o sargento Leandro Prado, um músico completo”, escreveu. O vídeo mostra Caporezzo e Leandro no vocal como uma verdadeira dupla sertaneja.

O parlamentar descreve a música como refúgio. “Dizem que a música é o abrigo da alma, onde encontramos paz quando o mundo vira tempestade”, afirma na legenda. Ele conta que a ideia de gravar a faixa surgiu das muitas conversas e encontros informais com o sargento, marcados por “prosa boa e violão afinado”. O resultado, segundo ele, está publicado em seu canal no YouTube. “Será que nasceu uma dupla com futuro?”, provoca.

A incursão musical surge semanas depois de Caporezzo intensificar movimentos para se colocar como pré-candidato ao Senado em 2026. Em outubro, o deputado anunciou ter recebido o apoio direto do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante uma visita à residência do ex-mandatário em Brasília, onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde agosto, no contexto do julgamento por crimes de coação, obstrução e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

O gesto reforçou Caporezzo dentro do PL mineiro, que hoje abriga uma disputa interna pelas vagas ao Senado. Além dele, também estão no páreo os deputados federais Domingos Sávio e Eros Biondini, o vereador belo-horizontino Vile dos Santos e o influenciador Marco Antônio Costa, o “Superman” da Jovem Pan, recém-filiado ao partido.

Antes mesmo da bênção formal de Bolsonaro, Caporezzo já aparecia em destaque entre apoiadores do ex-presidente. O deputado federal Eduardo Bolsonaro comentou ao menos três vezes nas redes sociais do mineiro chamando-o de “senador”. 

No encontro de outubro, segundo Caporezzo, Bolsonaro sinalizou que pretende lançar dois candidatos pelo PL mineiro ao Senado, contrariando articulações anteriores que apontavam para uma candidatura única. O movimento abriu ainda mais espaço para o deputado, que tenta consolidar sua imagem entre bases conservadoras do estado.

