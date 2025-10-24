Como foi o encontro em que Bolsonaro deu aval a Caporezzo para o Senado

O deputado federal Cristiano Caporezzo (PL-MG) esteve em Brasília nessa quinta-feira (23/10), para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e saiu do encontro com sentimentos mistos: de um lado, a preocupação com a saúde do colega e amigo; de outro, a confirmação do aval para disputar o Senado por Minas em 2026.

Caporezzo descreveu o estado de saúde de Bolsonaro como delicado. “Quadro de saúde dele me preocupa. Movimentos involuntários e soluçando o tempo inteiro. Muito difícil, porque os médicos não conseguem identificar o que está errado”, relatou ao Estado de Minas. Segundo o parlamentar, o fato de o tratamento ser conduzido em casa dificulta ainda mais a recuperação. “Por estar em um ambiente domiciliar, ele não tem acesso completo a todos os recursos médicos que precisaria”, disse.

A visita de Caporezzo ao ex-presidente só foi possível após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), responsável pelas investigações envolvendo Bolsonaro. O despacho permitiu que o deputado tivesse acesso ao ex-presidente em sua residência em Brasília.

Apesar da apreensão, o deputado enfatizou a proximidade com Bolsonaro e a lealdade que mantém ao ex-presidente. “Não existe ninguém mais a direita do que eu em Minas Geerais. Eu sou leal a ele, eu valorizo a amizade dele. E ela continuaria valorizada. Traições acontecem. Quem tem alguém, pode confiar na lealdade.”

Foi nesse contexto que Bolsonaro sinalizou apoio à candidatura de Caporezzo ao Senado. “O presidente Bolsonaro conversou comigo ontem e afirmou que serão duas vagas no Senado e que uma será certamente minha. Anunciei isso nas minhas redes sociais e o conteúdo foi apoiado por Carlos Bolsonaro, Renan Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Admiro muito os filhos do presidente e agradeço pela amizade e confiança deles", contou o deputado, destacando também o endosso da família.

Além de Caporezzo, o PL deve lançar Domingos Sávio (PL-MG).