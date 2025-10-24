Assine
Blindagem a Eduardo Bolsonaro expõe crise ética na Câmara

PT recorre contra arquivamento de processo do deputado. Especialistas apontam impacto negativo com decisão de conselho da Casa

Vanilson Oliveira
Vanilson Oliveira
Repórter
24/10/2025 12:05 - atualizado em 24/10/2025 12:07

Discussão e votação de propostas. Dep. Eduardo Bolsonaro (PL - SP)
Apesar de trabalhar nos EUA por retaliações a instituições e autoridades brasileiras, Eduardo Bolsonaro foi protegido pelo Conselho de Ética crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A decisão do Conselho de Ética da Câmara de arquivar o processo contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) abriu um racha de interpretações no meio político e jurídico. Enquanto parlamentares como Duda Salabert (PDT-MG) e Lindbergh Farias (PT-RJ) classificam a medida como "vergonhosa" e "desmoralizante" para o Parlamento, o presidente do colegiado, Fábio Schiochet (União-SC), defende que todo o rito processual foi seguido à risca e que, caso o processo siga para o plenário, as chances de reversão são mínimas.

Já especialistas ouvidos pelo Correio avaliam que o episódio revela a crise ética e o uso político das instâncias disciplinares da Casa, apontando que o caso vai muito além de uma disputa partidária e põe em xeque os limites da imunidade parlamentar.

Lindbergh Farias apresentou um recurso ao plenário contra o arquivamento. O documento reuniu 86 assinaturas de parlamentares, número bem acima das 52 exigidas pelo Regimento Interno. Segundo a justificativa, "o arquivamento sumário da representação criaria precedente gravíssimo, legitimando atos de deslealdade constitucional e desrespeito às instituições". "Reverter essa decisão é, portanto, um ato em defesa da própria Câmara e do Estado Democrático de Direito", completou.

Para Duda Salabert, as falhas do Conselho de Ética tiveram início com o episódio que originou o processo contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que usou uma peruca loira no plenário, em 2023, debochando de pessoas trans e de comunidades LGBTQIA .

"Tudo começou naquele momento de escárnio, de desrespeito às minorias. O arquivamento dessa representação é a prova de que a Comissão de Ética perdeu sua função institucional", afirmou. A deputada destacou que pretende recorrer da decisão e protocolar um novo pedido. "Eu vou entrar novamente com o processo, porque não posso aceitar esse tipo de conivência com um parlamentar que trabalha contra sua nação e ainda é remunerado para isso", disse ao Correio.

Duda criticou duramente a omissão do colegiado. "A Comissão de Ética não tem servido ao propósito que deveria. Em vez de defender a imagem do Parlamento, tem contribuído para sua desmoralização. É por isso que, além da ação do governo, estou entrando com uma nova representação", declarou.

O líder do PSB na Câmara, Pedro Campos (PSB-PE), afirmou que a decisão do colegiado representa "um recado muito ruim para a sociedade". "Esse arquivamento representa muitas coisas ruins. A primeira é permitir que um deputado, em exercício do mandato, trabalhe contra o seu próprio país. E isso é um absurdo. Ir para outro país e, no exercício do mandato, trabalhar por sanções que prejudicam os trabalhadores e empreendedores do Brasil é algo gravíssimo", frisou.

Campos também criticou a falta de reação de setores da direita, que, segundo ele, "se acovardaram diante da família Bolsonaro". "O que nós sentimos é que os próprios parlamentares de direita ficam envergonhados com a situação, mas não têm coragem de agir. Viraram verdadeiros reféns da família Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro", declarou.

Ele defendeu que a Câmara e o Judiciário busquem caminhos para reverter o caso. "É possível, sim, buscar caminhos de recurso para que essa situação vexatória não permaneça. Deputado federal é para trabalhar pelo Brasil e pelo povo brasileiro, não para usar as prerrogativas do mandato para boicotar o país e gerar desemprego", completou.

Por telefone, o deputado Fábio Schiochet (União-SC) conversou com o Correio e defendeu a lisura do processo, ressaltando que o arquivamento foi legítimo. "Cabe a mim, como presidente do Conselho de Ética, garantir que o rito processual seja seguido da melhor forma possível, conforme determina o nosso Código de Ética. E isso foi feito. O relator apresentou um parecer preliminar pelo arquivamento, e, por 11 votos a 7, esse parecer foi aprovado", destacou.

Schiochet disse que eventuais questionamentos ao plenário e às comissões sobre as faltas de Eduardo Bolsonaro não competem ao Conselho de Ética. "As questões das faltas cabem ao presidente da Câmara e à Mesa Diretora. O regimento diz que um deputado não pode ter menos de 70% de presença na Casa, mas essa verificação não cabe a mim", explicou.

Para o parlamentar, as críticas ao colegiado têm caráter político. "Essa questão não é jurídica, é política. No campo da política, os membros do colegiado entenderam que o parecer do relator tinha que ser aprovado pelo arquivamento", ressaltou.

Ele observou ainda que eventuais recursos dificilmente terão sucesso. "Eles podem fazer um recurso regimental para o plenário. Agora, eu imagino que não vai ter sucesso algum, porque todo o rito foi seguido da maneira correta, conforme diz o Código de Ética e o Regimento Interno", acrescentou.

Um dos 11 deputados que votou pelo arquivamento foi Gilson Marques (Novo-SC), que defendeu a decisão do Conselho de Ética, argumentando que a cassação de mandato por declarações públicas fere o princípio da liberdade de expressão parlamentar.

"Não vejo motivo para cassar um parlamentar pelo que ele fala no exterior, ainda que alguns considerem besteira ou 'ataque'. Esse era o objeto desse processo e da votação. Se formos cassar deputados pelo que falam ou supostamente prejudicam, teríamos que cassar quase todos. E se proibirmos político de falar o que pensa, como saberemos em quem votar?", questionou.

Apesar de defender a absolvição de Eduardo, Marques reconheceu a gravidade das ausências parlamentares e defendeu punição automática. "Entendo que é, sim, necessário respeitar o número mínimo de presenças para continuar como deputado. Mas isso é outro processo e, na minha opinião, a cassação deveria ser automática, sem necessidade de representação no Conselho de Ética", completou.

Desgaste

Para especialistas, o episódio expõe a fragilidade das comissões de ética e o uso político das punições parlamentares, além de reforçar o desgaste institucional do Congresso diante da sociedade. Professor de direito constitucional da FGV Direito SP, Rubens Glezer afirmou que o episódio é um "caso gritante de seletividade" dentro do Parlamento.

"Estando dentro de um pacto político, os casos são arquivados. Estando fora, existe a sanção, sob o discurso de que há um padrão ético e reputacional a ser protegido. Essa instituição se pauta, principalmente, por esse tipo de relação política-partidária, e não pelo cumprimento de sua missão institucional", acrescentou.

O professor criticou a atuação de Eduardo, por se aliar a outro país para arquitetar contra sua própria nação, o que, segundo ele, já é motivo de sobra para a cassação.

"Ele, de forma não institucional, procura a maior potência bélica e comercial do planeta e estabelece uma relação que tentava blindar o relacionamento com o governo e com outros representantes eleitos do povo, para que essa potência exercesse sanções contra o país em benefício do seu grupo político. Isso não é compatível com o exercício da atividade representativa da população brasileira", enfatizou.

O cientista político Leonardo Paz Neves, da FGV, classificou o arquivamento como um caso sem precedentes na história política brasileira. "Eu não consigo lembrar nenhum caso em que um deputado tenha se ausentado da Câmara durante tanto tempo e tenha permanecido. E não tenho lembranças de nenhum caso em que, com tamanha quantidade de evidências, um representante do Legislativo tenha articulado com um governo estrangeiro ações que atingem negativamente o Estado brasileiro", observou.

Para Paz Neves, o caso é "chocante" e deveria ter tido desfecho oposto. "Quando o governo Trump está com tarifas, ele está atacando todo o Estado. Esse caso deveria ser super-simples de ser dirigido, o que só aumenta o absurdo dessa decisão. O governo brasileiro teve que criar, no mínimo, um pacote de R$ 30 bilhões para conter os efeitos dessas tarifas. O nome disso é o custo da família Bolsonaro", frisou.

O cientista político também disse que o episódio representa uma dupla violação ética. "A ausência, por si só, já seria uma questão ética suficiente. Mas essa ação concreta contra o Estado brasileiro é um crime gravíssimo em qualquer país do mundo. É inacreditável que essa decisão tenha sido arquivada dessa maneira e, até agora, parece-me haver uma baixa repercussão dela", completou.

O professor Pedro Hermílio Villas Bôas Castelo Branco, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Iesp-Uerj), avaliou que o arquivamento tem um efeito político devastador e reforça o desgaste institucional da Câmara. "O arquivamento repercute muito mal. Tem um efeito muito negativo para a sociedade. A Câmara já vem demonstrando um desgaste em função da PEC da Blindagem e do esforço de paralisar as atividades congressuais para garantir impunidade a deputados", argumentou.

Segundo ele, a reação social tende a crescer à medida que o recurso apresentado pelo PT ao plenário ganhe visibilidade. "A pressão vai aumentar muito. Como no plenário a visibilidade é maior, diferentes segmentos da sociedade tendem a acompanhar esse processo e essa votação. Então, a pressão sobre esses deputados que vêm atuando contra o interesse da maioria tende a crescer", explicou.

Ele também alertou que o caso expõe a força da extrema-direita no Congresso e o risco que representa para a democracia. "Hoje a extrema-direita tem um peso e uma importância muito grande no Congresso. E se caracteriza muito por ser ideológica, por vezes, sequer cedendo à pressão eleitoral, buscando valer seus próprios interesses. Estamos falando de um deputado da família Bolsonaro que articulou junto ao governo norte-americano sanções comerciais extremamente pesadas contra o Brasil, num verdadeiro atentado à soberania nacional", ressaltou.

