BRASIL-EUA

Eduardo Bolsonaro sobre reunião de Vieira e Rubio: ‘A realidade se impõe’

Para o filho do ex-presidente, "nada vai caminhar" nas relações comerciais se o Poder Judiciário não recuar nas condenações aos envolvidos na trama golpista

AM
Andrei Megre
17/10/2025 12:04 - atualizado em 17/10/2025 12:40

Eduardo Bolsonaro durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) anual no Gaylord National Resort & Convention Center, em National Harbor
Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março crédito: Saul Loeb - 20.fev.25/AFP

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que a reunião entre o ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio,  não foi produtiva para o avanço nas relações entre os países.

Os representantes se reuniram nessa quinta-feira (16/10), na Casa Branca, sede do governo americano em Washington D.C., para negociar sobre o tarifaço de 50% imposto pelos EUA a produtos brasileiros e a relação recente entre os países.

“Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e 'Vivi', a sua esposa, também não reaveu os vistos cancelados, tampouco conseguiu se posicionar como mediador na questão da crise entre Venezuela e Estados Unidos”, disse Eduardo, em vídeo publicado nas redes sociais.

O parlamentar afirmou que “a realidade se impõe”, e a reunião mostra “aquilo que nós sempre falamos”. Para ele, “nada vai caminhar” nas relações comerciais se o Poder Judiciário não recuar nas condenações aos envolvidos na trama golpista.

Eduardo ainda comparou o governo Lula (PT) com o de seu pai e disse que Jair Bolsonaro (PL) “tratava com respeito os Estados Unidos e colocava o Brasil em uma posição de seriedade, e não aliado ao que há de pior no mundo”.

Reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio

Após o encontro, o chanceler brasileiro avaliou como “uma conversa muito produtiva” para a negociação entre Brasil e EUA.

"Mantive uma ótima reunião aqui com o secretário de Estado, Marco Rubio. Essa reunião começou com um encontro bilateral a sós, que durou cerca de 20 minutos — reservado e muito produtivo —, seguido de uma reunião mais ampla, da qual participaram integrantes da equipe do representante comercial da Casa Branca, do Departamento de Estado e da Embaixada do Brasil", afirmou Vieira.

O encontro faz parte de uma série de ações que o Brasil vem realizando para reabrir os canais de comunicação com o governo americano. O ministro afirmou que essa reunião representa um passo importante para normalizar as relações e abrir novos caminhos entre os dois países.

Mauro Vieira ainda informou que Lula e Trump pretendem se encontrar “em breve”.

brasil donald-trump eduardo-bolsonaro estados-unidos lula mauro-vieira

