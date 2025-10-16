Assine
BRASIL-EUA

Mauro Vieira classifica encontro com Rubio como 'conversa muito produtiva'

A agenda faz parte de uma série de encontros que buscam reabrir as relações entre os dois países após a aplicação de tarifas

16/10/2025 20:41

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, para negociar a revisão das tarifas aplicadas a produtos brasileiros crédito: Embaixada do Brasil nos Estados Unidos

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o encontro desta quinta-feira (16/10) com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, foi uma “conversa muito produtiva”.

"Mantive uma ótima reunião aqui com o secretário de Estado, Marco Rubio. Essa reunião começou com um encontro bilateral a sós, que durou cerca de 20 minutos — reservado e muito produtivo —, seguido de uma reunião mais ampla, da qual participaram integrantes da equipe do representante comercial da Casa Branca, do Departamento de Estado e da Embaixada do Brasil", afirmou Vieira, que está em Washington.

O ministro brasileiro se encontrou com o secretário americano para negociar as tarifas de 50% que o presidente Donald Trump aplicou aos produtos brasileiros.

O encontro faz parte de uma série de ações que o Brasil vem realizando para reabrir os canais de comunicação com o governo americano. O ministro afirmou que essa reunião representa um passo importante para normalizar as relações e abrir novos caminhos entre os dois países.

Trump anunciou a aplicação dessas taxas sobre produtos brasileiros e justificou a medida, em publicação nas redes sociais, citando questões judiciais que afetavam big techs americanas, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado e uma suposta balança comercial favorável ao Brasil — o que não condiz com os dados oficiais.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Trump conversaram por telefone. Lula afirmou que houve muita química na conversa.

Os dois já haviam se encontrado na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), onde tiveram um breve encontro, suficiente para que Trump passasse a elogiar Lula, a quem chamou de “homem bom”.

Apesar dos acenos simpáticos entre os dois presidentes, ainda não há um encontro marcado, mas, segundo Vieira, ele deve acontecer em breve.

