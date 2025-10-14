Assine
PRISÃO MANTIDA

Flávio Bolsonaro ironiza decisão de Moraes: 'Viva a democracia venezuelana'

Filho '01' do ex-presidente repercutiu decisão de ministro do STF fazendo críticas à manutenção da prisão domiciliar de Bolsonaro

Andrei Megre
Andrei Megre
Repórter
14/10/2025 13:01

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante ato bolsonarista na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante ato bolsonarista na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro crédito: Mauro Pimentel/AFP

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ironizou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de manter a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em post no X (antigo Twitter) na manhã desta terça-feira (14/10), Flávio repercutiu a notícia da manutenção da pena e escreveu: “¡Viva la democracia venezolana… quiero decir, la democracia brasileña!”.

Bolsonaro segue em prisão domiciliar

A defesa de Bolsonaro solicitou a retirada da prisão após a Procuradoria-geral da República (PGR) não denunciar o ex-presidente por coação ao STF. Já seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o influenciador Paulo Figueiredo foram denunciados.

Como Jair Bolsonaro estava preso preventivamente pela acusação inicial no processo de coação, sua defesa pediu a libertação logo após a PGR definir não denunciá-lo, em 23 de setembro.

Moraes, contudo, alegou que a reclusão deve ser mantida para evitar uma possível fuga antes do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses em regime fechado, determinada pela Primeira Turma, no processo da trama golpista. A decisão foi publicada nessa segunda-feira (13).

