Danilo Gentili sobre Eduardo Bolsonaro: 'Camisa 10 do Lula'
Humorista debocha de ações do deputado nos Estados Unidos e sugere que ele acabou fortalecendo a imagem do presidente Lula
O humorista Danilo Gentili ironizou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nas redes sociais ao chamá-lo de “camisa 10 do Lula”. A provocação foi publicada nessa segunda-feira (13/10) no X (antigo Twitter), acompanhada de uma imagem gerada por inteligência artificial em que o parlamentar aparece chorando e usando um boné vermelho com a frase “I made Lula great again”, uma referência ao lema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), “Make America Great Again”.
A postagem de Gentili faz alusão às recentes movimentações de Eduardo Bolsonaro no cenário internacional, sugerindo que as iniciativas do filho 03 de Bolsonaro contra o governo federal contribuíram para fortalecer a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Você é o camisa 10 do Lula @BolsonaroSP , parabéns. pic.twitter.com/H5ks3fICBB— Danilo Gentili (@DaniloGentili) October 13, 2025
O deputado, que tem buscado apoio entre conservadores norte-americanos, articulou sanções a autoridades brasileiras nos Estados Unidos e apoiou medidas impostas ao Brasil. As ações ocorrem em meio à repercussão do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a 27 anos de prisão.
A investida do parlamentar, contudo, acabou não produzindo o efeito o esperado. A recente iniciativa de diálogo entre o presidente Lula e Donald Trump vem sendo vista como um sinal de distensão nas relações bilaterais.
Durante a Assembleia Geral da ONU, em setembro, Lula e Trump chegaram a se encontrar nos bastidores, e dias depois conversaram por telefone, gesto interpretado como uma tentativa de aproximação entre as nações.
A aproximação entre os dois líderes tem sido bem recebida pela opinião pública. De acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada na última quarta-feira (8/10), 49% dos brasileiros avaliam que Lula saiu politicamente mais forte após o encontro com Trump na ONU. Outros 27% acreditam que o episódio o enfraqueceu, e 10% consideram que o gesto não teve impacto.
O republicano, por sua vez, também fez elogios ao brasileiro. Em declarações recentes, Trump disse ter tido uma “ótima conversa” com Lula, a quem chamou de “um homem bom”.
Eduardo e Jair Bolsonaro foram indiciados
- A Polícia Federal indiciou o ex-presidente e o deputado Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito;
- Segundo os investigadores, pai e filho articularam ataques contra o STF e o Congresso Nacional, buscando enfraquecer o funcionamento das instituições;
- A PF aponta que ambos tentaram envolver autoridades ligadas ao governo Donald Trump, nos Estados Unidos, para interferir em julgamentos da trama golpista de 2022;
- O relatório diz que Bolsonaro driblou a proibição de usar redes sociais, com ajuda de aliados como o pastor Silas Malafaia, que teria revisado e orientado postagens em nome do ex-presidente;
- Análise do Coaf mostrou transações de cerca de R$ 44,3 milhões nas contas de Bolsonaro entre março de 2023 e junho de 2025, parte delas feitas por meio de contas de familiares para evitar bloqueios judiciais;
- A PF destacou ainda a minuta de um pedido de asilo ao presidente da Argentina, Javier Milei, encontrada no celular de Bolsonaro, como indício de risco de fuga.