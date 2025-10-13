Assine
PEDIDO NEGADO

Moraes rejeita pedido de Bolsonaro para revogar prisão domiciliar

Ex-presidente teve a prisão domiciliar decretada em 4 de agosto, após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF

13/10/2025 14:01

Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por trama golpista
Jair Bolsonaro foi condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por trama golpista

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que sua prisão domiciliar seja revogada.

A decisão, publicada nesta segunda-feira (13/10), responde a um apelo de 23 de setembro por parte dos advogados de Bolsonaro. Na data, a Procuradoria-geral da República (PGR) concluiu pelo não indiciamento do ex-presidente pelo crime de coação ao STF, mas indiciou seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o influenciador Paulo Figueiredo.

Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada em 4 de agosto, após descumprir medidas cautelares impostas pelo STF por supostamente tentar interferir no julgamento do Poder Judiciário.

Risco de fuga

Moraes apontou o risco de fuga do ex-presidente, condenado a 27 anos e três meses de prisão, como motivo para negar a retirada da reclusão domiciliar, citando casos de condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro que estão foragidos.

“O fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, autorizam a manutenção da prisão domiciliar e das cautelares para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse Supremo Tribunal Federal”, escreveu.

A defesa de Bolsonaro tem direito de apresentar recurso para tentar novamente reverter a decisão.

