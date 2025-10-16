Assine
Vieira e Rubio divulgam nota conjunta: 'conversas muito positivas'

Nota oficial publicada pelo governo norte-americano confirma a versão do ministro das Relações Exteriores do Brasil

16/10/2025 22:34 - atualizado em 16/10/2025 22:43

Mauro Vieira e Marco Rubio se reuniram para iniciar negociações
Mauro Vieira e Marco Rubio se reuniram para iniciar negociações crédito: Embaixada do Brasil/Divulgação

O Departamento de Estado dos Estados Unidos publicou, nesta quinta-feira (16/10), uma nota conjunta na qual classifica como "muito positiva" a conversa entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. A publicação confirma a versão apresentada por Vieira, que, mais cedo, já havia se manifestado de maneira positiva sobre a reunião.

Além disso, a nota ainda afirma que há interesse tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos na realização de uma reunião presencial entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump. Confira o comunicado na íntegra:

Conversa foi
Conversa foi "muito positiva" diz nota da Secretaria de Estado dos Estados Unidos state.gov/Reprodução

Hoje, o Secretário de Estado Marco Rubio e o Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, se reuniram com o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e tiveram conversas muito positivas sobre comércio e questões bilaterais. O Secretário Rubio, o Embaixador Greer e o Ministro das Relações Exteriores Vieira concordaram em colaborar e conduzir discussões em múltiplas frentes em um futuro imediato, e em abrir um caminho daqui em diante. Ambos os lados também concordaram em trabalhar juntos para agendar uma reunião entre o Presidente Trump e o Presidente Lula o mais cedo possível.

Ao sair do encontro, o ministro brasileiro havia declarado: "Esta reunião começou por um encontro bilateral, a sós, com o secretário Rubio, por uma conversa reservada e muito produtiva."

Vieira descreveu a conversa como um "clima de descontração e de troca de ideias e posições de forma clara, objetiva e com muita disposição de trabalhar em conjunto, para passar, então, a uma agenda bilateral de encontros para tratar de temas específicos de comércio."

Negociações após tarifas

O encontro entre Vieira e Rubio ocorreu nesta quinta-feira (16/10), em Washington. De acordo com o ministro brasileiro, ele e o secretário de Estado dos EUA se reuniram a sós durante 20 minutos e tiveram um diálogo tranquilo em torno das posições expressadas por ambos em relação à restauração de uma boa relação bilateral entre os dois países.

O ministro afirmou que essa reunião representa um passo importante para normalizar as relações e abrir novos caminhos entre os dois países. O encontro faz parte de uma série de ações que o Brasil vem realizando para reabrir os canais de comunicação com o governo americano.

Trump anunciou a aplicação dessas taxas sobre produtos brasileiros e justificou a medida, em publicação nas redes sociais, citando questões judiciais que afetavam big techs americanas, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado e uma suposta balança comercial favorável ao Brasil — o que não condiz com os dados oficiais.

