APOSENTADORIA DE BARROSO

Anitta pede a Lula nomeação de uma mulher no STF

Dos 10 atuais ministros da Corte, há apenas uma mulher - a mineira Cármen Lúcia, nomeada por Lula em 2006. Em toda história, Supremo teve apenas 3 mulheres

AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
14/10/2025 16:28

Anitta endossou abaixo-assinado para Lula indicar uma mulher ao STF
Anitta endossou abaixo-assinado para Lula indicar uma mulher ao STF crédito: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP e Ricardo Stuckert / PR

Com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá que indicar um nome para o Supremo Tribunal Federal (STF). Para a cantora Anitta, é a vez de uma mulher ganhar a vaga na Corte.

Em post nas redes sociais nesta terça-feira (14/10), a artista pediu a Lula que indique uma mulher: “Tenho certeza de que existem mulheres qualificadas para o cargo no nosso país onde a maioria da população é mulher”.

Dos 10 atuais ministros da Corte, há apenas uma mulher - a mineira Cármen Lúcia, nomeada por Lula em 2006. Já passaram pelo STF 172 ministros, dos quais apenas três são mulheres, e nenhuma negra.

Anitta compartilhou um abaixo-assinado virtual criado pela advogada criminalista Marina Coelho Araújo, que pede um nome feminino no STF. O movimento, que também ganhou o apoio da jornalista Gabriela Prioli, conta com mais de 17 mil assinaturas em dois dias.

Lula responde sobre indicação ao STF

Nessa segunda-feira (13), em entrevista coletiva em Roma, na Itália, Lula despistou sobre o nome que pretende escolher ao STF e respondeu sobre a pressão para nomear uma mulher.

“Não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco. Quero, antes de tudo, uma pessoa gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo, quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira. É essa a única qualidade que eu quero”, disse.

Três homens aparecem com mais força para assumir o cargo até o momento: Jorge Messias, advogado-geral da União; Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU); e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), senador.

Já entre as mulheres, as favoritas são Daniela Teixeira, ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e Maria Elizabeth Rocha, presidente do Superior Tribunal Militar (STM).

Tópicos relacionados:

anitta aposentadoria luis-roberto-barroso lula stf

