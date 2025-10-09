Barroso anuncia aposentadoria do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso anunciou nesta quinta-feira (9/10) que vai antecipar a sua aposentadoria. Ele fez o anúncio no fim da sessão desta quinta e fez um breve resumo de sua trajetória.

A decisão não surpreendeu completamente seus colegas, já que Barroso vinha, há algum tempo, sinalizando a intenção de antecipar sua saída. Na segunda-feira (6/10), ele já havia passado o cargo de presidente do STF ao ministro Edson Fachin e, em entrevistas, indicar estar à procura de um “novo espaço” fora da vida togada.

Em seu discurso de despedida, Barroso percorreu sua trajetória, mencionou individualmente os dez colegas de plenário e não conteve a emoção. A certa altura, citou o poeta chileno Pablo Neruda para resumir seu sentimento diante da despedida. A fala foi seguida por aplausos dos ministros.

Indicado ao STF em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff (PT), Barroso participou de julgamentos decisivos para a história recente do Brasil. Embora tivesse planejado deixar a Corte antes do acirramento institucional durante o governo Jair Bolsonaro, prolongou sua permanência para enfrentar momentos de forte tensão entre os Três Poderes, incluindo processos relacionados à tentativa de golpe de Estado.

O ministro poderia ficar na Corte até 2033, quando completaria os 75 anos e se aposentadoria pelo limite de idade. Com a antecipação da aposentadoria, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai poder indicar mais um ministro para a Corte. Neste mandato, ele já indicou os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino.

*Matéria em atualização