Trump abre novo processo bilionário contra The New York Times por difamação

17/10/2025 11:29

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova ação judicial por difamação contra o jornal The New York Times no valor de 15 bilhões de dólares (R$ 81,5 bilhões, na cotação atual), um mês após uma ação semelhante ter sido rejeitada por um juiz. 

Trump intensificou sua hostilidade contra os meios de comunicação desde que retornou à Casa Branca por meio de ações bilionárias e restringindo o acesso às suas coletivas de imprensa.

"Esta ação legal refere-se a diversas declarações difamatórias, falsas e mal-intencionadas sobre o presidente Trump realizadas pelas pessoas processadas em dois artigos e um livro", indica a denúncia apresentada na quinta-feira, à qual a AFP teve acesso. 

Em setembro, o juiz federal da Flórida, Steven Merryday, rejeitou uma primeira ação contra o The New York Times devido ao estilo inadequado da escrita na denúncia, os elogios ao republicano e sua extensão excessiva de 85 páginas. O magistrado deu um prazo de 28 dias para a sua reapresentação.

O novo processo é contra o veículo, três de seus jornalistas e a editora Penguin Random House, que publicou um livro do jornal sobre a fortuna de Trump. 

"As declarações em questão difamam e menosprezam erroneamente a reputação profissional arduamente conquistada do presidente Trump, que ele construiu meticulosamente ao longo de décadas antes de entrar na Casa Branca", afirma a ação judicial.  

Em julho, o presidente americano processou o magnata Rupert Murdoch e o jornal The Wall Street Journal por cerca de 10 bilhões de dólares (R$ 56 bilhões, na cotação da época) depois que o veículo revelou a existência de um livro e de uma suposta carta que o mandatário enviou ao criminoso sexual Jeffrey Epstein. 

No mesmo mês, o grupo Paramount concordou em pagar 16 milhões de dólares (R$ 89 milhões) ao presidente por uma cobertura feita pelo programa "60 Minutos" do canal CBS News. 

Trump acusou a produção televisiva de manipular uma entrevista com a candidata democrata Kamala Harris, então sua adversária nas eleições, para favorecê-la. 

