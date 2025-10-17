Memes com Eduardo Bolsonaro e Figueiredo em frente à Casa Branca viralizam
Com a recente aproximação entre Lula e Trump, internautas acreditam que os ativistas têm sido apenas usados pelo governo americano
compartilheSIGA
O avanço no diálogo entre o governo brasileiro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a gestão de Donald Trump nos Estados Unidos tem feito internautas zombarem do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do influenciador Paulo Figueiredo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Lula e Trump se reunirão "em breve", diz Mauro Vieira
- Eduardo Bolsonaro sobre reunião de Vieira e Rubio: ‘A realidade se impõe’
- Danilo Gentili sobre Eduardo Bolsonaro: 'Camisa 10 do Lula'
Nos últimos meses, direto dos EUA, a dupla tem se esforçado para articular com o governo americano sanções ao Brasil na tentativa de impedir as condenações dos envolvidos na trama golpista, principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo e Paulo consideram que há uma perseguição política ao bolsonarismo conduzida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Contudo, com a recente aproximação entre Lula e Trump, internautas acreditam que os ativistas têm sido apenas usados pelo governo americano. Assim, circulam nas redes sociais memes zombando das situação.
Casa branca
Parte das brincadeiras envolve uma foto publicada por Figueiredo no X (antigo Twitter), que mostra a dupla em frente à Casa Branca. Como não há notícia de um encontro recente com autoridades dos EUA, internautas dizem que eles estão “turistando” em Washington D.C.
Mauro Vieira e Marco Rubio
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Nessa quinta-feira (16/10), o ministro de Relações Exteriores do governo Lula, Mauro Vieira, se encontrou com Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA.
A reunião foi considerada “muito positiva” por ambos, que divulgaram nota conjunta.
Leia Mais
"Mantive uma ótima reunião aqui com o secretário de Estado, Marco Rubio. Essa reunião começou com um encontro bilateral a sós, que durou cerca de 20 minutos — reservado e muito produtivo —, seguido de uma reunião mais ampla, da qual participaram integrantes da equipe do representante comercial da Casa Branca, do Departamento de Estado e da Embaixada do Brasil", afirmou Vieira.