Mesmo com novo prazo, Zema diz que quer resolver Propag 'o quanto antes'

O governador Romeu Zema (Novo) afirmou que a prorrogação do prazo para a adesão ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) não vai mudar os planos da gestão estadual. A declaração foi nesta quarta-feira (8/10), após a posse da nova controladora-geral do estado, Marcela Ferreira Dias.

Zema falou com a imprensa e reforçou a vontade de resolver o abatimento da dívida o mais rápido possível. Atualmente, o débito de Minas Gerais com a União é de R$ 172 bilhões.

“O prazo foi dilatado, mas nós, como bons mineiros, queremos chegar na estação bem antes para não perder o trem. A forma de trabalhar aqui é essa. Se tem que fazer, vamos fazer agora. Se tem que limpar, vamos limpar agora que já fica tudo pronto”, disse.

Prorrogação do Propag

Conforme edição extra do Diário Oficial da União dessa terça-feira (7), os estados terão até o fim de dezembro para comunicar ao Ministério da Fazenda a intenção de transferir participações societárias, um dos mecanismos para abater a dívida. O prazo poderá ser prorrogado até dezembro de 2026 caso seja necessário mais tempo para análise dos ativos.

Anteriormente, o prazo se encerraria ao fim de outubro. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), opositores avaliam que o governo está levando a questão com pressa, com pouco espaço para questionamentos ou consultas públicas sobre os repasses à União.

O governador responde: “Alguém que queira postergar uma decisão que precisa ser tomada, nós julgamos que, de certa maneira, não contribui muito. Queremos fazer o quanto antes, para que tudo fique planejado, pronto, com a maior antecedência possível. Se tiver algum imprevisto, como sempre ocorre, você ainda tem tempo de corrigir”.

