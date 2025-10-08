Assine
overlay
Início Política
EXECUTIVO

Zema empossa nova controladora-geral do estado

A auditora chega para ocupar o cargo deixado por Rodrigo Fontenelle no final do último mês. Ele deixou o governo Zema para assumir a CGE de São Paulo

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
08/10/2025 13:00

compartilhe

SIGA
x
Zema empossa nova controladora-geral do estado
Zema empossa nova controladora-geral do estado crédito: Andrei Megre/EM/D.A Press

O governador Romeu Zema (Novo) empossou a nova controladora-geral do estado de Minas Gerais, Marcela Ferreira Dias, nesta quarta-feira (8/10).

A auditora chega para ocupar o cargo deixado por Rodrigo Fontenelle no final do último mês. Ele deixou o governo Zema para assumir a CGE de São Paulo, no governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“A Marcela foi escolhida pelo histórico dela. Já solucionou muitos problemas que muitos consideravam praticamente insolúveis. É uma pessoa com uma energia, uma capacidade de trabalho extremamente grande”, explicou o governador mineiro.

Leia Mais

Entre as características importantes para escolhê-la para o cargo, Zema destacou a proatividade da profissional, que disse gostar de sair do gabinete para observar a atuação dos servidores no dia a dia.

“Gosto de ir aos lugares mesmo. Uma coisa que conversei com o Fontenelle: ‘Como vai ser? Vou ficar presa nesse gabinete. Ele disse: ‘Não, o Zema gosta que a gente ande’. Ufa!”, contou a nova gestora da CGE.

Nova controladora-geral

Marcela atuava como chefe de controladoria seccional da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e deixou a posição para assumir a controladoria-geral.

Auditora interna desde 2013, ela é a primeira profissional de carreira a assumir a pasta em Minas. Além do trabalho na Fhemig, atuou na Secretaria de Estado de Educação (Seduc) por 8 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A nova controladora-geral é bacharel em ciências contábeis e especialista em auditoria governamental.

Tópicos relacionados:

minas-gerais zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay