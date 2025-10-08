Zema empossa nova controladora-geral do estado

O governador Romeu Zema (Novo) empossou a nova controladora-geral do estado de Minas Gerais, Marcela Ferreira Dias, nesta quarta-feira (8/10).

A auditora chega para ocupar o cargo deixado por Rodrigo Fontenelle no final do último mês. Ele deixou o governo Zema para assumir a CGE de São Paulo, no governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“A Marcela foi escolhida pelo histórico dela. Já solucionou muitos problemas que muitos consideravam praticamente insolúveis. É uma pessoa com uma energia, uma capacidade de trabalho extremamente grande”, explicou o governador mineiro.

Entre as características importantes para escolhê-la para o cargo, Zema destacou a proatividade da profissional, que disse gostar de sair do gabinete para observar a atuação dos servidores no dia a dia.

“Gosto de ir aos lugares mesmo. Uma coisa que conversei com o Fontenelle: ‘Como vai ser? Vou ficar presa nesse gabinete. Ele disse: ‘Não, o Zema gosta que a gente ande’. Ufa!”, contou a nova gestora da CGE.

Nova controladora-geral

Marcela atuava como chefe de controladoria seccional da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) e deixou a posição para assumir a controladoria-geral.

Auditora interna desde 2013, ela é a primeira profissional de carreira a assumir a pasta em Minas. Além do trabalho na Fhemig, atuou na Secretaria de Estado de Educação (Seduc) por 8 anos.

A nova controladora-geral é bacharel em ciências contábeis e especialista em auditoria governamental.