Advogado-geral do Estado deixa o cargo no governo Zema

Mais um integrante do alto escalão do governo Romeu Zema (Novo) pediu exoneração. O advogado-geral do Estado, Sérgio Pessoa de Paula Castro, deixou o cargo nesta quarta-feira (1°/10). De acordo com o governo do estado, ele vai tirar um período de folga e depois retornará, mas em outra função, não anunciada ainda pelo governo. Castro comandava a AGE desde 2019

O procurador Fábio Murilo Nazar, atual advogado-geral adjunto, vai assumir o posto.

Ontem, quem deixou o cargo foi o Controlador Geral do Estado (CGE), Rodrigo Fontenelle, que também ocupava o cargo desde 2019.

Ele vai assumir a CGE do governo de São Paulo. Seu substituto ainda não foi oficializado.

