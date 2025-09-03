José Fernando Gomes toma posse como diretor da ANM e completa colegiado da

Nessa segunda-feira, 1/9, José Fernando Gomes tomou posse como diretor da Agência Nacional de Mineração (ANM), completando a composição da diretoria colegiada da instituição. A chegada do novo dirigente ocorre em um momento estratégico de reestruturação institucional, marcado pela entrada de novos servidores, pela atualização do regimento interno e pela definição de diretrizes que reforçam o papel do setor mineral na soberania nacional, no desenvolvimento econômico e na responsabilidade socioambiental.



Aprovado pelo Senado em agosto, Gomes assume mandato até dezembro de 2028. Graduado em gestão de negócios, com passagens pela Vale, pelo governo do Pará e pela presidência da Cosanpa, o novo diretor traz à agência experiência em mineração, infraestrutura e saneamento.



Durante a cerimônia, o diretor-geral da ANM, Mauro Sousa, ressaltou a importância da chegada do novo colega: “A presença dele conclui a composição da diretoria e inaugura uma fase fundamental. José Fernando tem trajetória marcante tanto na mineração quanto na gestão pública. É um quadro que vem a somar com conhecimento e experiência justamente em um momento em que fortalecemos nossa estrutura, atualizamos o regimento interno e avançamos na consolidação institucional”.



Em seu discurso, Gomes destacou o compromisso com o setor e com a sociedade: “É um motivo de alegria integrar a agência neste momento histórico. Venho com espírito de união e compromisso com bem público, para contribuir com uma mineração moderna e responsável, comprometida com o desenvolvimento das pessoas e com a vida de cada brasileiro. Contem comigo para dar voz ao Pará e para fortalecer o protagonismo nacional nesse setor que é vital para o futuro do país”.



Outros diretores também sublinharam a relevância do momento. Caio Trivellato reforçou a importância do trabalho colegiado, Roger Cabral destacou a unidade da equipe e Tasso Mendonça enfatizou o caráter estratégico da mineração na agenda global.



Ao agradecer em suas redes sociais, José Fernando registrou: “Hoje assinei o termo de posse como diretor da Agência Nacional de Mineração. Um passo que carrego com muita responsabilidade, fé e o compromisso de servir ao Brasil com ética, dedicação e transparência”.



Com a posse de Gomes, a ANM conclui a recomposição da diretoria colegiada em meio a um ciclo de fortalecimento institucional, em sintonia com os desafios da transição energética, da sustentabilidade e do papel do Brasil no mercado internacional de recursos minerais.

Nesta segunda-feira, 1/9, a Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), sob a liderança de seu presidente Rodrigo Franco, em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, dirigida por Marília Carvalho, lançou oficialmente o aplicativo SLA+, uma ferramenta que representa um avanço significativo na modernização e democratização do licenciamento ambiental em Minas Gerais.



Com o SLA+, empreendedores passam a ter acesso, em tempo real e diretamente no celular, ao andamento, status e prazos de tramitação de seus processos de licenciamento ambiental, de forma prática e transparente. A iniciativa amplia a previsibilidade e a transparência da gestão pública, reforçando o compromisso da Feam e da Secretaria em aproximar a população dos serviços e informações ambientais.



O aplicativo já está disponível gratuitamente nas principais plataformas: IOS (App Store) e Android (Google Play).

Grupo de trabalho discute segurança viária em BRs 040 e 356 em reunião no MPMG

Foi realizada ontem, na sede do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em Belo Horizonte, a quarta reunião conjunta de mediação sobre o tráfego de carretas de minério nas BRs 040 e 356, entre Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete e Ouro Preto. O encontro foi promovido pelo MPMG, por meio do Compor, e pela Advocacia-Geral do Estado (AGE), por meio da CPrac.



Durante a reunião, foram apresentados relatórios e documentos do Grupo Executivo de trabalho, resultando na consolidação de soluções parciais, como a construção de um Plano Mínimo de Segurança Viária e o futuro uso compartilhado da estrada Pico-Fábrica, que permitirá a circulação de veículos de mineradoras sem o uso das rodovias.



Participaram representantes de órgãos públicos e diversas empresas, entre elas Vale, Gerdau, Herculano, Cedro e Minar. O processo de mediação, iniciado em julho de 2024, segue em busca de soluções definitivas para reduzir acidentes e garantir maior segurança e qualidade de vida à população afetada.

“A mineração é fundamental para a sociedade, mas temos que conciliar a atividade com princípios de sustentabilidade e na perspectiva de políticas de inclusão social e econômica”



Durval Ângelo

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG)

