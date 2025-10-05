Zema fica para trás na corrida digital da direita, aponta pesquisa

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

Apesar de recuperar posições no ranking digital de presidenciáveis em setembro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), viu concorrentes da direita avançarem de forma mais expressiva nas redes sociais. Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, e Ratinho Jr. (PSD), do Paraná, ampliaram sua presença digital, enquanto o desempenho de Zema permaneceu mais modesto, reforçando um dos principais desafios do governador: expandir sua projeção nacional.



A pesquisa Datrix mostra que, embora Zema tenha revertido a queda registrada em agosto, sua performance na corrida digital entre nomes cotados para o Palácio do Planalto em 2026 ainda aponta limitações, especialmente na capacidade de engajar uma base nacional fora de Minas Gerais.



Em setembro, pelo segundo mês consecutivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderou o Índice Datrix de Presidenciáveis (IDP), ferramenta que mensura o desempenho digital de políticos com potencial candidatura presidencial. Atrás dele aparecem Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior, superando inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que teve queda significativa após meses em destaque.



Segundo João Paulo Castro, CEO da Datrix, setembro foi um mês atípico, marcado pelo bom desempenho de quase todos os presidenciáveis. “Tarcísio teve um bom rendimento, mas comparado ao que normalmente apresenta, ficou abaixo do esperado”, afirma.



O índice de avaliação do desempenho dos presidenciáveis combina três critérios: o “colchão reputacional”, que mede a capacidade de mobilização nas próprias redes; o “mar aberto”, que avalia a repercussão externa em menções feitas por jornais, influenciadores e outros políticos; e a análise de buscas em plataformas como Google e TikTok. Os dados geram uma nota que varia de -100 a +100, refletindo a força digital de cada político.



Entre os oito nomes avaliados, Zema só superou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Sua melhora, de índice negativo (-1,90) para 11,18 pontos, foi impulsionada, segundo o instituto, por elogios à imagem de “bom gestor” e pela associação ao “liberalismo autêntico” no Brasil. Críticas ao presidente Lula também contribuíram para aumentar seu desempenho digital no último mês.



O levantamento também identificou críticas frequentes ao governador Zema, como o aumento de quase 300% em seu próprio salário e críticas relacionadas à Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), à qual ele enviou uma proposta de privatização à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).



Baixo alcance



O IDP indica que, embora Zema se beneficie da articulação geral da direita, sua capacidade de mobilização própria é limitada, com nota 8,9 no quesito, evidenciando baixa penetração nacional.



Para Zema, a maior fragilidade permanece no “colchão reputacional”, sua dificuldade em engajar uma base nacional. Castro reforça que a comunicação precisa atingir eleitores em todas as regiões do país, não apenas em número de seguidores, mas em engajamento real. “Mesmo com boa avaliação local, suas redes ainda são muito regionalizadas. Se ele não aumentar o alcance e engajamento fora de Minas Gerais, essa será a sua maior fragilidade na corrida de 2026”, diz o especialista.



Mesmo assim, Castro aponta espaço para crescimento de Zema nos próximos meses. “Esse é o comportamento esperado de alguém que almeja o Planalto”, observa. Ratinho Jr. e Ronaldo Caiado, por outro lado, mantêm vantagem histórica sobre Zema, conforme aponta o especialista. A pesquisa mostra que setembro foi marcado por avanços expressivos para ambos: +84% para Caiado e +56% para Ratinho.



De acordo com Castro, o governador do Paraná, Ratinho Jr., se posiciona nacionalmente há mais tempo, contando com apoio de figuras como Gilberto Kassab, presidente do PSD, apoio do Centrão e o aumento de 22% no desempenho de suas próprias redes.



Caiado, com desempenho mais parecido ao de Zema em redes, se destacou em setembro ao defender a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e ao criticar o governo Lula como “puro marketing”, ações que repercutiram positivamente entre a base bolsonarista, conforme o levantamento. Já o governador paulista recuou 16%, afetado pela indefinição sobre sua candidatura à Presidência, o que abriu espaço para os outros concorrentes da direita.



Castro observa que esse ainda é um desafio compartilhado com Caiado e Ratinho, pois o trio ainda não consegue criar uma reputação nacional comparável ao de Lula, Jair Bolsonaro ou Tarcísio.



A tentativa de Zema de se inserir nas pautas nacionais, com críticas mais incisivas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao governo federal, é vista como estratégica, mas arriscada. “Movimentos desse tipo podem gerar repercussão positiva, como ocorreu em setembro, mas também exposição a ataques, como aconteceu com Tarcísio”, alerta Castro.

Termômetro das redes



Ranking – Índice Datrix de Presidenciáveis (Setembro de 2025)



Luiz Inácio Lula da Silva (PT)26,60 pontos

Ronaldo Caiado (União)24,69 pontos

Ratinho Jr. (PSD) 24,19 pontos

Michelle Bolsonaro (PL) 23,29 pontos

Eduardo Bolsonaro (PL) 15,04 pontos

Ciro Gomes (PDT) 14,18 pontos

Tarcísio de Freitas (Republicanos) 13,13 pontos

Romeu Zema (Novo) 11,18 pontos

Eduardo Leite (PSDB) -1,56 pontos