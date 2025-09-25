Zema ainda pretende alugar Palácio da Liberdade para eventos particulares

O governo de Minas Gerais ainda tem planos de alugar o Palácio da Liberdade para eventos particulares. A portaria que dava esse consentimento foi publicada na última sexta-feira (19/9) no Diário Oficial do Estado, porém foi revogada nessa terça-feira (23/9), quando chegou a ser criticada em carta aberta assinada por quatro ex-governadores do estado.

O governador Romeu Zema disse nesta manhã de quinta-feira (25/9) na própria edificação, em evento para estreitar as relações comerciais com embaixadores da União Europeia, que houve um equívoco no decreto que autorizava o aluguel do edifício que já foi sede do Executivo estadual, mas ele será corrigido. No entanto, ele não falou quais pontos desse documento serão editados.

“Com relação aos equipamentos públicos, em especial esse palácio, eu sou um defensor de que equipamento público, como o próprio nome indica, seja aberto ao público e não frequentado pelos ‘amigos do rei’, como geralmente, infelizmente, ocorre em muitas situações”, explicou Zema.

Ele ainda lembrou que, hoje, o Palácio das Mangabeiras é utilizado como um equipamento que o público tem acesso, em vez de ser apenas a residência do governador. “Nós vamos encontrar com toda certeza uma solução para o Palácio da Liberdade, para que possamos ter uma abertura maior para a realização de alguns eventos”, finalizou o governador.

Zema ainda ressaltou a importância do patrimônio público estar bem preservado, “onde as pessoas possam apreciar aquilo que foi construído pelas gerações anteriores”, e agradeceu a reforma financiada pelo Ministério Público de Minas Gerais no Palácio da Liberdade.