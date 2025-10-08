Assine
Dívida Pública

Federalização da MGI é aprovada em primeiro turno na ALMG

Projeto,que faz parte do Propag, foi aprovado sem a garantia de emprego para os trabalhadores da estatal mineira

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
08/10/2025 13:25 - atualizado em 08/10/2025 13:26

Projeto de lei que federaliza MGI e aprovado em primeiro turno pela ALMG
Projeto de lei que federaliza MGI e aprovado em primeiro turno pela ALMG crédito: Luiz Santana/ALMG– 12/3/25

O Projeto de Lei 4222/25 que autoriza a federalização da Minas Gerais Participações (MGI), estatal de administração de ativos do estado, foi aprovado em primeiro turno nesta quarta-feira (8/9) pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). 

O projeto veda a transferência do controle acionário da MGI para entidades que não sejam controladas pelo poder público. 

O PL foi aprovado sem a medida que garantia o emprego dos servidores da MGI Participações, em uma eventual transferência da estatal mineira para a União. Ele faz parte do pacote de medidas que o governo enviou para a ALMG para que o estado possa aderir ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag) por meio do qual o governo pretende abater 20% da dívida de Minas, por meio de privatizações e da entrega de ativos e estatais para a União. 

De autoria do governador Romeu Zema (Novo), o projeto autoriza a transferência para o governo federal da participação societária do estado na MGI para abater parte dos juros da dívida de R$ 172 bilhões que o estado tem com a União. 

Tópicos relacionados:

divida minas-gerais propag

