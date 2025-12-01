Assine
Chance de chuva? Veja previsão do tempo em BH nesta segunda-feira (1/12)

A temperatura mínima registrada foi de 18,4°C e a máxima estimada é de 33°C à tarde

AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
01/12/2025 08:28 - atualizado em 01/12/2025 08:44

Segunda-feira (1/12) pode contar com pancadas de chuva na capital mineira
Segunda-feira (1/12) pode contar com pancadas de chuva na capital mineira crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

A segunda-feira (01/12) será de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte, com temperatura elevada e possibilidade de pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas isoladas, a partir da tarde, segundo informações da Defesa Civil do município.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 18,4 °C, às 4h25 na Região Centro-Sul, e a máxima estimada é de 33 °C à tarde. A umidade relativa mínima do ar pode chegar a 30%.


Temperaturas mínimas registradas por regional:

  • Barreiro: 21,6 °C, às 3h40.
  • Centro-Sul: 18,4 °C, às 4h25.
  • Oeste: 19,4 °C, com sensação térmica de 12,7 °C, às 6h.
  • Pampulha: 20,6 °C, com sensação térmica de 22 °C, às 4h.
  • Venda Nova: 20,5 °C, às 5h20.

 


O que fazer em caso de chuva?

Frente a possibilidade de chuvas isoladas na capital nesta segunda-feira, a Defesa Civil de Belo Horizonte reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Minas Gerais


De acordo com o  Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fica tempo instável nesta segunda na maior parte de Minas. As regiões Norte, Central, Noroeste, Oeste, Metropolitana e Zona da Mata terão céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Nas demais regiões do estado, o céu permanece parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. A temperatura máxima prevista é de 36ºC e a mínima é de 10ºC.

