CHUVA NA CAPITAL

Alerta: BH pode enfrentar chuva forte até a manhã de segunda (1°/12)

Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a capital pode ter chuva de até 40 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento; confira orientações

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
30/11/2025 17:10

Até o momento, a Defesa Civil não registrou nenhuma ocorrência em razão das chuvas
Alerta: BH pode enfrentar chuva forte até a manhã de segunda (1°/12) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Belo Horizonte deve ter chuvas acima da média em dezembro, segundo a meteorologia, e começa o mês sob alerta. A Defesa Civil municipal emitiu, neste domingo (30/11), um comunicado de chuva forte, válido até a manhã desta segunda-feira (1°/12).

De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 40 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Recomendações essenciais

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Como fica o tempo nesta segunda (1°/12)?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira (1°/12) será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na capital mineira. A previsão indica uma ligeira elevação nas temperaturas, com máxima de 32°C. A mínima deve ficar estável, em torno de 17°C.

O cenário é semelhante em Minas Gerais, que deve ter céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Norte, Central, Noroeste, Oeste, Metropolitana e Zona da Mata. Nas demais regiões, a segunda será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, com máxima prevista de 36°C.

