Alerta: BH pode enfrentar chuva forte até a manhã de segunda (1°/12)
Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a capital pode ter chuva de até 40 mm, acompanhadas de raios e rajadas de vento; confira orientações
Belo Horizonte deve ter chuvas acima da média em dezembro, segundo a meteorologia, e começa o mês sob alerta. A Defesa Civil municipal emitiu, neste domingo (30/11), um comunicado de chuva forte, válido até a manhã desta segunda-feira (1°/12).
De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 40 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores (confira a lista de recomendações completa abaixo).
O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.
Recomendações essenciais
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Como fica o tempo nesta segunda (1°/12)?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a segunda-feira (1°/12) será de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na capital mineira. A previsão indica uma ligeira elevação nas temperaturas, com máxima de 32°C. A mínima deve ficar estável, em torno de 17°C.
O cenário é semelhante em Minas Gerais, que deve ter céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Norte, Central, Noroeste, Oeste, Metropolitana e Zona da Mata. Nas demais regiões, a segunda será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada, com máxima prevista de 36°C.