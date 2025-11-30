BH terá domingo com calorão, mas previsão é de alívio ao longo da semana

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A possibilidade de chuvas e reduçaõ de temperaturas na Grande Belo Horizonte aumenta com o avanço da semana, segundo previsão do tempo do Institutno Nacional de Meteorologia (Inmet).

A tendência de mudança do calor forte e seco já se inicia na segunda-feira (01/12), quando a nebulosidade aumenta significativamente e a temperatura máxima recua para 32°C. Segundo o Inmet, haverá aumento da umidade e previsão de chuviscos isolados durante a tarde, sinalizando o fim do breve período de estiagem.

A partir de terça-feira (02/12), a instabilidade atmosférica se consolida na capital mineira, trazendo um padrão de chuvas frequentes acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento moderadas.

Essa mudança climática impulsiona uma tendência clara de declínio nas temperaturas e saturação da umidade, que pode chegar a 100%.

O resfriamento será progressivo e notável: enquanto o início da semana é marcado pelo calor, a quinta-feira (04/12) promete um clima com o céu encoberto, chuvas persistentes e termômetros oscilando entre a mínima de 15°C e uma máxima que pode não ultrapassar os 25°C.

Como fica o tempo hoje 30/11?

Belo Horizonte amanheceu com uma temperatura mínima de 17,7°C neste domingo (30/11), e a previsão aponta para uma tarde quente, com máxima estimada em 32°C, segundo a Defesa Civil de BH.

A expectativa é de atenção para a umidade relativa do ar, que deve atingir níveis mínimos em torno de 30% no período da tarde, antecedendo uma mudança no tempo que traz possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As temperaturas mais baixas foram registradas na regional Centro-Sul, que marcou 17,7°C às 5h35.

Na sequência, a regional Oeste registrou 18,2°C às 5h, destacando-se por uma sensação térmica significativamente baixa, de 8,7°C.

As temperaturas foram ligeiramente superiores na Pampulha, com 19,7°C às 6h (sensação térmica de 23,1°C), e no Barreiro, com 19,9°C às 5h.



Vai chover no interior de Minas Gerais?

O tempo no estado de Minas Gerais terá variações entre mais estável no norte e em transiçãoa té mais chuvoso no sul e Triângulo segundo previsão até a quinta-feira (04/12).

As áreas a Oeste, Triângulo, Noroeste e Sul formam um corredor chuvoso. Estas regiões enfrentarão instabilidade durante todo o período. Começa com chuvas isoladas no dia 30 e evolui para tempestades (trovoadas) constantes a partir de terça-feira (02/12). A atenção deve ser redobrada devido ao volume de água previsto.

Já as regiões Central, Metropolitana de BH, Campo das Vertentes e Zona da Mata se comportam como uma zona de transição. Começam o período (30/11 e 01/12) com tempo relativamente firme, mesmo com "Muitas nuvens". A situação vira a partir de terça-feira (02/21), quando as chuvas chegam, mantendo-se com trovoadas até a quinta-feira (04/12).

Nas áreas das regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce o tempo deve ser mais estável, com dias de sol e muitas nuvens sem chuva até terça-feira ou quarta-feira (02/12 a 03/12).

A chuva só chega de forma consistente a estas regiões no final do período (03/12 e 04/12), e ainda assim, com menor intensidade no Jequitinhonha do que no resto do estado.

Destaques do tempo e cuidados

Alerta de tempestades: áreas do Triângulo e Sul de Minas

Mudança brusca: queda de até 10°C na máxima em BH até quinta-feira

Atenção redobrada: risco de raios e rajadas de vento na terça-feira

Regiões mais secas: Norte e Jequitinhonha demoram mais a receber chuva

Sensação térmica: regional Oeste registrou 8,7°C pela manhã

Calor na madrugada: Venda Nova teve a mínima mais alta com 20,6°C

Umidade crítica: domingo com índices próximos a 30% à tarde

Saturação do ar: umidade pode bater 100% na quinta-feira

Corredor de umidade: chuvas constantes no Oeste e Sul

Zona de transição: Central e BH mudam de cenário na terça

Quinta-feira fria: máxima prevista não deve passar de 25°C

Cuidados na chuva: evitar áreas de inundação e encostas

Proteção contra raios: não permanecer em áreas abertas

Trânsito perigoso: pista molhada exige velocidade reduzida

Eletrônicos em risco: desconectar aparelhos durante trovoadas

Hidratação necessária: beber água mesmo com o tempo esfriando

Fontes: Defesa Civil de BH e Inmet