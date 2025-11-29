MG: homem com histórico de furtos de fios morre ao subir em transformador

Um homem morreu, na tarde deste sábado (29/11), após subir em um transformador na Rua Doutor Antônio Silveira Brum Júnior, no Centro de Muriaé (MG), na Zona da Mata. A vítima tinha histórico de furtos de fios na cidade e foi encontrada já sem vida.

Militares do Corpo de Bombeiros em Muriaé foram acionados por volta das 13h e contaram com apoio da equipe do Samu. A vítima foi visualizada a partir de uma sacada próxima à rede elétrica.

De acordo com o médico do Samu, manchas hipostáticas já eram visíveis, permitindo presumir o óbito ainda no local.

Por segurança, a concessionária de energia desligou a rede elétrica da região, possibilitando o trabalho dos bombeiros e dos socorristas.

A perícia da Polícia Civil também esteve presente para realizar os levantamentos necessário.

Após a identificação do corpo, a Polícia Militar confirmou que o homem era conhecido por furtos de fios em Muriaé, informou o Corpo de Bombeiros.

