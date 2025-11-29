Assine
BH: caminhão carregado de combustível esbarra em poste e derruba fiação

Pessoas que estavam no local temiam que acontecesse um incêndio; Cemig foi acionada para garantir segurança no local 

Mariana Costa
Mariana Costa
29/11/2025 16:30

O acidente aconteceu próximo a um posto de combustíveis
O acidente aconteceu próximo a um posto de combustíveis crédito: CBMMG/Divulgação

Um caminhão carregado de combustível esbarrou em um poste e derrubou a fiação elétrica da Rua Leopoldo Gomes, no bairro Pompéia, Região Leste de Belo Horizonte, neste sábado (29/11). 

Segundo o Corpo de Bombeiros, parte da fiação ficou sobre o veículo. Com isso, as pessoas que estavam no local temiam que um incêndio pudesse acontecer. 

A Cemig foi acionada para garantir a segurança do trabalho da equipe dos bombeiros no local. 

