BH: caminhão carregado de combustível esbarra em poste e derruba fiação
Pessoas que estavam no local temiam que acontecesse um incêndio; Cemig foi acionada para garantir segurança no local
compartilheSIGA
Um caminhão carregado de combustível esbarrou em um poste e derrubou a fiação elétrica da Rua Leopoldo Gomes, no bairro Pompéia, Região Leste de Belo Horizonte, neste sábado (29/11).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Segundo o Corpo de Bombeiros, parte da fiação ficou sobre o veículo. Com isso, as pessoas que estavam no local temiam que um incêndio pudesse acontecer.
- Tombamento de carreta e capotamento de carro complicam trânsito da BR-381
- Acidente com dois caminhões deixa motorista preso às ferragens em BH
A Cemig foi acionada para garantir a segurança do trabalho da equipe dos bombeiros no local.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia