Motociclista sofre traumatismo craniano ao colidir com caminhão em MG

Um motociclista de aproximadamente 33 anos ficou gravemente ferido depois de se envolver em uma colisão com um caminhão na manhã desta quinta-feira (27/11), por volta das 7h, na rodovia MGC-265, na altura do km 12, em Muriaé (MG), na Zona da Mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada próximo à segunda entrada do distrito de Macuco, na via que liga Muriaé a Miraí. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a equipe do Samu prestando os primeiros atendimentos ao condutor da motocicleta, que apresentava sinais de traumatismo cranioencefálico e estava caído próximo ao centro da pista.

Os bombeiros realizaram a sinalização e o isolamento da área, com desvio do trânsito pelas laterais da rodovia para garantir a segurança dos motoristas. A vítima foi encaminhada pelo Samu ao Pronto Atendimento do Hospital São Paulo.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ele relatou que seguia no sentido Miraí–Muriaé quando um veículo à sua frente realizou uma parada brusca para desembarque de passageiro. Como havia carros no sentido contrário, ele precisou frear bruscamente, momento em que a motocicleta, que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo e atingiu a traseira do caminhão.

