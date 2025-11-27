Assine
BATIDA

Motociclista sofre traumatismo craniano ao colidir com caminhão em MG

Acidente foi registrado na MGC-265, em Muriaé (MG) e vítima foi socorrida pelo Samu

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/11/2025 15:23

Um motociclista de aproximadamente 33 anos ficou gravemente ferido depois de se envolver em uma colisão com um caminhão na manhã desta quinta-feira (27/11), por volta das 7h, na rodovia MGC-265, na altura do km 12, em Muriaé (MG), na Zona da Mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada próximo à segunda entrada do distrito de Macuco, na via que liga Muriaé a Miraí. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a equipe do Samu prestando os primeiros atendimentos ao condutor da motocicleta, que apresentava sinais de traumatismo cranioencefálico e estava caído próximo ao centro da pista.

Os bombeiros realizaram a sinalização e o isolamento da área, com desvio do trânsito pelas laterais da rodovia para garantir a segurança dos motoristas. A vítima foi encaminhada pelo Samu ao Pronto Atendimento do Hospital São Paulo.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ele relatou que seguia no sentido Miraí–Muriaé quando um veículo à sua frente realizou uma parada brusca para desembarque de passageiro. Como havia carros no sentido contrário, ele precisou frear bruscamente, momento em que a motocicleta, que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo e atingiu a traseira do caminhão.

caminhao minas-gerais moto motociclista muriae

