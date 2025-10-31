Assine
overlay
Início Gerais
BARREIRO

Motociclista infarta, cai da moto e morre em BH

Segundo familiares no local, que não quiseram se identificar, o homem tinha 69 anos e nenhum histórico de doença

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/10/2025 16:06 - atualizado em 31/10/2025 16:07

compartilhe

SIGA
x
Um homem morreu de infarto na manhã desta sexta-feira (31/10), na Rua Lupércio Paixão, no Bairro Tirol, Região do Barreiro
Um homem morreu de infarto na manhã desta sexta-feira (31/10), na Rua Lupércio Paixão, no Bairro Tirol, Região do Barreiro crédito: Wellington Barbosa/EM/D.A. Press

Um homem morreu de infarto na manhã desta sexta-feira (31/10), na Rua Lupércio Paixão, no Bairro Tirol, Região do Barreiro, Belo Horizonte (MG). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Segundo familiares no local, que não quiseram se identificar, o homem tinha 69 anos e nenhum histórico de doença.

A vítima estava passando de motocicleta no local e infartou de uma vez. Ele é morador do Bairro das Indústrias.

Mulher é presa por vender atestados médicos falsos a servidores públicos

BH: motociclista morre arrastado por caminhão no Anel Rodoviário

Polícia Militar está no local para ajudar no trânsito. Rabecão da Polícia Civil presente para levar o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).

Tópicos relacionados:

barreiro infarto moto motociclista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay