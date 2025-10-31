Motociclista infarta, cai da moto e morre em BH
Um homem morreu de infarto na manhã desta sexta-feira (31/10), na Rua Lupércio Paixão, no Bairro Tirol, Região do Barreiro, Belo Horizonte (MG).
Segundo familiares no local, que não quiseram se identificar, o homem tinha 69 anos e nenhum histórico de doença.
A vítima estava passando de motocicleta no local e infartou de uma vez. Ele é morador do Bairro das Indústrias.
Polícia Militar está no local para ajudar no trânsito. Rabecão da Polícia Civil presente para levar o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).