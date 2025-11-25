Assine
overlay
Início Gerais
ATROPELAMENTO

Adolescente morre atropelado por caminhão ao tentar atravessar a BR-262

Jovem de 16 anos era morador do povoado próximo à rodovia, em Nova Serrana (MG); ele foi atingido pelo veículo e morreu no local

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/11/2025 06:43

compartilhe

SIGA
x
Adolescente morreu atropelado ao tentar atravessar a BR-262, em Nova Serrana (MG)
Adolescente morreu atropelado ao tentar atravessar a BR-262, em Nova Serrana (MG) crédito: PRF/Reprodução

Um adolescente de 16 anos morreu depois de ser atropelado por uma carreta na tarde dessa segunda-feira (24/11), no km 448 da BR-262, próximo ao povoado de Novaes, em Nova Serrana (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima era moradora da região e tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por uma carreta com placas de Formiga (MG). O motorista do veículo, de 45 anos, não se feriu e permaneceu no local até a chegada das autoridades.

Leia Mais

Equipes de resgate foram acionadas, mas constataram a morte do adolescente ainda na rodovia. Após os trabalhos da perícia técnica, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Serrana.

A PRF informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas. Durante os procedimentos, o trânsito ficou interditado por aproximadamente seis horas no trecho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

acidente atropelamento transito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay