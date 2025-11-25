Adolescente morre atropelado por caminhão ao tentar atravessar a BR-262

Um adolescente de 16 anos morreu depois de ser atropelado por uma carreta na tarde dessa segunda-feira (24/11), no km 448 da BR-262, próximo ao povoado de Novaes, em Nova Serrana (MG), na Região Centro-Oeste do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima era moradora da região e tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por uma carreta com placas de Formiga (MG). O motorista do veículo, de 45 anos, não se feriu e permaneceu no local até a chegada das autoridades.

Equipes de resgate foram acionadas, mas constataram a morte do adolescente ainda na rodovia. Após os trabalhos da perícia técnica, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Serrana.

A PRF informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas. Durante os procedimentos, o trânsito ficou interditado por aproximadamente seis horas no trecho.

