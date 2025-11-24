Assine
REGIÃO NORDESTE DE BH

BH: adolescente é morto a tiros durante festa

Suspeito foi atingido por 14 tiros e encaminhado ao hospital; ainda não se sabe a motivação do crime que aconteceu na na Região Nordeste de Belo Horizonte

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
24/11/2025 09:08

Viaturas da PM
Testemunhas que trabalhavam no evento relataram à PM que observaram o suspeito armado indo atrás do jovem crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Um adolescente, de 17 anos, foi morto a tiros durante uma festa no bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (24/11). O suspeito, de 42 anos, levou 14 tiros de um policial e foi encaminhado ao hospital em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ainda não há informações sobre a motivação do crime. Um policial militar de folga que estava no evento percebeu que o suspeito estava armado e ia atrás do garoto. Na tentativa de impedir algo mais grave, ele disparou contra o suspeito, mas a arma falhou.

Em seguida, o PM recuou, mas outro militar que estava nas proximidades interveio e atirou contra o suspeito. Baleado, ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Risoleta Neves, na Região Norte de BH, onde permanece internado.

Testemunhas que trabalhavam no evento relataram à PM que observaram o suspeito armado indo atrás do jovem. Uma mulher que atuava como caixa móvel viu o homem sacar a pistola, uma glock .40, e o policial reagindo, mas, diante do risco, saiu correndo do local.

A arma e as munições encontradas foram apreendidas. Como o suspeito não estava em condições clínicas, o depoimento dele não foi coletado.

