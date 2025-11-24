BH: adolescente é morto a tiros durante festa

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um adolescente, de 17 anos, foi morto a tiros durante uma festa no bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (24/11). O suspeito, de 42 anos, levou 14 tiros de um policial e foi encaminhado ao hospital em estado grave.

De acordo com a Polícia Militar (PM), ainda não há informações sobre a motivação do crime. Um policial militar de folga que estava no evento percebeu que o suspeito estava armado e ia atrás do garoto. Na tentativa de impedir algo mais grave, ele disparou contra o suspeito, mas a arma falhou.

Em seguida, o PM recuou, mas outro militar que estava nas proximidades interveio e atirou contra o suspeito. Baleado, ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Risoleta Neves, na Região Norte de BH, onde permanece internado.

Testemunhas que trabalhavam no evento relataram à PM que observaram o suspeito armado indo atrás do jovem. Uma mulher que atuava como caixa móvel viu o homem sacar a pistola, uma glock .40, e o policial reagindo, mas, diante do risco, saiu correndo do local.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

A arma e as munições encontradas foram apreendidas. Como o suspeito não estava em condições clínicas, o depoimento dele não foi coletado.

