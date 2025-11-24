Grande BH: corpo de homem é encontrado em casa revirada

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem, de 39 anos, foi encontrado morto coberto por um cobertor na Vila Cemig, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (23/11). No local, foram encontrados sinais de luta, além de materiais quebrados, aparentando ter acontecido uma briga.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem estava hospedado na casa do irmão há cerca de uma semana e a família já tinha relatado que ele causava transtornos por ser usuário de álcool e drogas.

Um vizinho que passava pelo local, de 40 anos, viu o portão da casa aberto e uma irmã da vítima, de 45, chorando. Ele se aproximou para ver o que tinha acontecido e foi informado de que havia algo de errado com o irmão. A testemunha, então, acionou o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG).

Os bombeiros encontraram o homem com sangramento nasal e pulsação baixa, mas ele não respirava. Eles realizaram o processo de reanimação até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou a morte do homem no local.

Diante da suspeita de homicídio, a perícia e a Polícia Militar (PM) foram acionadas. Os policiais constataram que a casa apresentava indícios de luta, com depredação e pedaços de madeira quebrados pelo cômodo, além de um cabo de vassoura quebrado e sujo de sangue.

O vizinho afirmou não ter escutado nada de anormal naquele dia, e que não sabia quem poderia ter cometido o crime, acrescentando ainda que quem acionou o Samu foi a irmã do homem morto.

Ela relatou aos policiais que a mãe costumava pedir que ela vigiasse o irmão, uma vez que ele fazia uso de bebidas alcoólicas. Quando foi verificar se estava tudo bem, achou ele deitado em posição fetal e com o nariz sangrando.

Durante o atendimento da ocorrência, o dono da casa onde o crime ocorreu, chegou e disse ter visto o irmão pela última vez às 17h30, na esquina das ruas Faisão e Graúnas, sozinho. Perguntado pelos militares se a vítima teria "dívidas" com agiota ou traficantes, o irmão não soube informar, completando que o irmão costumava beber e fumar maconha, mas que era querido pela família.

A investigação do caso será realizada pela Polícia Civil (PC).

