Operação em Contagem prende sete por tráfico e crimes violentos
Foram cumpridos mandados de prisão contra seis homens e uma mulher
Uma ação da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, por meio da 26ª Companhia, realizada na última quinta-feira (18/11), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e voltada ao combate ao tráfico de drogas e à repressão a crimes violentos, resultou na apreensão de grande quantidade de drogas (maconha, cocaína e crack) e na prisão de sete pessoas — seis homens e uma mulher.
Todas as prisões foram realizadas em cumprimento a mandados decorrentes de uma investigação que vinha sendo conduzida há alguns meses. Ao todo, foram apreendidas 74 pedras de crack, 93 buchas de maconha, 88 pinos de cocaína, um aparelho celular e R$ 22 em espécie.
Todos os presos foram encaminhados ao sistema prisional. Segundo o delegado Marcus Vinicius Gontijo Monteiro, a operação concentrou esforços em locais previamente mapeados devido a registros de homicídios, tráfico de drogas, roubos e furtos.
“As ações incluíram levantamentos, fiscalizações e diligências direcionadas a alvos investigados por envolvimento em delitos violentos”, afirmou o delegado.
