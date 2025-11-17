Operação contra o tráfico em Governador Valadares apreende drogas e armas

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Apreensão de drogas, armas e dinheiro. Este foi o resultado de três operações da Polícia Militar, no último fim de semana, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. As operações foram realizadas pelos militares do 6º BPM com foco principal no combate ao tráfico de drogas. As ações ocorreram nos bairros Carapina, Conjunto SIR e Santa Rita.

A primeira ação foi na Rua Inhapim, Bairro Carapina. A PM tinha informações de tráfico intenso no local e iniciou um monitoramento da área pelo Tático Móvel, que resultou na prisão de um suspeito de tráfico.

Com o homem foram apreendidas 20 pedras de crack, um invólucro com crack fragmentado, seis papelotes de cocaína, R$ 969 (em dinheiro), além de euros e dólares, oito celulares, material usado para embalar drogas e uma câmera de monitoramento.

A segunda investida dos policiais ocorreu na Rua Gonzaga, Bairro Santa Rita, onde a PM já fazia, há dois meses, o monitoramento de uma residência apontada como ponto de venda de drogas. Havia uma movimentação muito grande e o responsável pela boca era um homem já conhecido da PM.

Ao perceber a aproximação da viatura policial, o homem correu para dentro da casa e tentou se desfazer do material. Foram apreendidas 30 pedras de crack, uma balança de precisão, R$ 141, R$ 580 escondidos no vaso sanitário e R$ 6.400 em notas diversas. Também foram recolhidos cordões e pulseira semelhantes a ouro e dois celulares.

Em uma casa próxima, os militares encontraram um revólver calibre .38 com seis munições com uma usuária de drogas que confessou guardar a arma a pedido do suspeito preso. Os dois foram levados à Delegacia.

Já no Conjunto SIR, a denúncia era de que um homem havia escondido drogas e uma arma em uma praça da Rua Marcus Vinícius de Carvalho Gomes. No local, a PM encontrou um revólver calibre .38, cinco munições, 23 pedras de crack e R$ 28,85 em moedas. O suspeito, não foi localizado.

As operações tiveram a participação de equipes do Tático Móvel da PM, GEPAR ,ROCCA, Rádio Patrulha, Patrulha de Operações e militares da 5ª BRAvE.