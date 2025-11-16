'Perdi, perdi', repetem homens presos com droga na Grande BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu de cerca de 572 quilos de maconha durante uma abordagem na altura do km 350 da BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dois homens que estavam no veículo foram presos.

A operação ocorreu neste domingo (16/11), depois que a Central de Comando e Controle da PRF solicitou a abordagem de um Fiat Strada cinza, que transitava pela rodovia.

Durante a fiscalização, o condutor e o passageiro do carro já desembarcaram e se deitaram no chão voluntariamente, repetindo a expressão "perdi, perdi".

Os policiais avistaram os fardos com tabletes de maconha no interior e na carroceria do veículo. Os dois homens, de 25 e 22 anos, relataram que estavam vindo do Mato Grosso do Sul com destino a BH e receberiam uma quantia em dinheiro pelo transporte da carga.

Os agentes da PRF ainda identificaram que o carro usado tinha placas de identificação falsas. Em consulta aos sistemas de Segurança Pública, foi possível verificar que o veículo possui um registro de roubo e furto desde o dia 29 de setembro deste ano.

A ocorrência, a droga, o veículo e os detidos foram encaminhados para Central de Flagrantes em Betim.