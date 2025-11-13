Assine
TRÁFICO DE DROGAS

Adolescente é apreendido com maconha, cocaína e balanças de precisão em MG

PM encontrou cinco barras de maconha e apetrechos do tráfico em área usada como depósito

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/11/2025 10:47

A PM encontrou com o adolescente cinco barras de maconha, uma porção de cocaína e três balanças de precisão
A PM encontrou com o adolescente cinco barras de maconha, uma porção de cocaína e três balanças de precisão crédito: PMMG/Divulgação

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com grande quantidade de drogas na noite dessa quarta-feira (12/11) na estrada que dá acesso ao Córrego dos Bias, em Caratinga (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o local estaria sendo usado como ponto de armazenamento e preparo de entorpecentes.

Durante a varredura na área rural, os militares encontraram cinco barras de maconha, uma porção de cocaína e três balanças de precisão, materiais que, segundo a PM, indicam a atividade do tráfico na região.

O adolescente estava no local no momento da abordagem e foi apreendido. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Caratinga, onde o caso foi registrado.

