Assine
overlay
Início Gerais
ARMAS DE FOGO

Fuzil, pistolas e revólveres são apreendidos em aglomerado na Grande BH

Operação da PM localiza arsenal em ponto de armazenamento ilegal em Contagem

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
13/11/2025 06:06 - atualizado em 13/11/2025 06:06

compartilhe

SIGA
x
Entre as armas apreendidas estão um fuzil Stag Arms calibre 5.56, pistola Taurus calibre 9mm, pistola Bersa calibre 9mm, revólver Taurus calibre .38, revólver Rossi calibre .38
Entre as armas apreendidas estão um fuzil Stag Arms calibre 5.56, pistola Taurus calibre 9mm, pistola Bersa calibre 9mm, revólver Taurus calibre .38, revólver Rossi calibre .38 crédito: PMMG/Divulgação

Uma operação da Polícia Militar apreendeu um fuzil, duas pistolas e dois revólveres nessa quarta-feira (12/11), no aglomerado Frigo Diniz, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a corporação, a Operação Aves de Rapina, do 2º Batalhão de Policiamento Especializado (2º BPE), foi realizada em conjunto com equipes do Grupo Especial de Reação (GER) da Polícia Militar de Minas Gerais. As ações foram desencadeadas depois de informações apontarem para um possível ponto de armazenamento de armamento ilegal na comunidade.

Leia Mais

No local, a denúncia foi confirmada e os policiais apreenderam:

  • 1 fuzil Stag Arms calibre 5.56
  • 1 pistola Taurus calibre 9mm
  • 1 pistola Bersa calibre 9mm
  • 1 revólver Taurus calibre .38
  • 1 revólver Rossi calibre .38

A PM informou que a operação reforça o enfrentamento à criminalidade armada e o compromisso com a preservação da ordem pública na Região Metropolitana.

O autor e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Contagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

apreensao armas-de-fogo grande-bh minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay