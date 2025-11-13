Fuzil, pistolas e revólveres são apreendidos em aglomerado na Grande BH

Uma operação da Polícia Militar apreendeu um fuzil, duas pistolas e dois revólveres nessa quarta-feira (12/11), no aglomerado Frigo Diniz, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a corporação, a Operação Aves de Rapina, do 2º Batalhão de Policiamento Especializado (2º BPE), foi realizada em conjunto com equipes do Grupo Especial de Reação (GER) da Polícia Militar de Minas Gerais. As ações foram desencadeadas depois de informações apontarem para um possível ponto de armazenamento de armamento ilegal na comunidade.

No local, a denúncia foi confirmada e os policiais apreenderam:

1 fuzil Stag Arms calibre 5.56

1 pistola Taurus calibre 9mm

1 pistola Bersa calibre 9mm

1 revólver Taurus calibre .38

1 revólver Rossi calibre .38

A PM informou que a operação reforça o enfrentamento à criminalidade armada e o compromisso com a preservação da ordem pública na Região Metropolitana.

O autor e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Contagem.

