Dupla é presa em MG ao esconder fuzil e submetralhadora em macacão

Dois homens, de 23 e 37 anos, foram presos depois de esconderem armas de grosso calibre dentro de um macacão laranja fluorescente, na zona rural de Alvinópolis (MG), na Região Central do estado.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram denunciados por transportar armamento em um veículo VW CrossFox. Ao perceberem o cerco policial, fugiram em direção ao povoado do Gravatá, também em Alvinópolis.

As equipes deram início a um rastreamento e, durante as buscas nas estradas vicinais entre os povoados Gravatá e Pimenta, já na zona rural de Barra Longa, os militares localizaram o macacão em que os criminosos tinham escondido um fuzil calibre 5,56 mm, uma submetralhadora artesanal calibre .380, diversas munições e outros materiais.

Na sequência, os policiais prenderam o primeiro suspeito no bairro Vila Manoel Antônio Puig, em Alvinópolis. Ele confessou que guardava as armas em uma oficina e que havia retirado o material no dia anterior, usando o mesmo veículo que fugiu da abordagem.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem retira um volume envolto em tecido laranja da oficina e o coloca no banco traseiro do carro. O segundo suspeito, apontado como proprietário das armas, foi preso posteriormente em João Monlevade (MG).

Os dois foram encaminhados, junto com o armamento apreendido, para a Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.