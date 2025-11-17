Gerente do tráfico é morto a tiros em Belo Horizonte

Um homem de 33 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas, foi assassinado na noite desse domingo (16/11) no Bairro Pompéia, na Região Leste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada depois de denúncias de disparos de arma de fogo na localidade. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída ao solo, com várias perfurações pelo corpo, já sem vida.

Durante as investigações, os policiais receberam informação anônima de que o homem atuava como gerente do tráfico na região ao lado de uma mulher, de 23 anos, que seria a principal suspeita do crime. De acordo com a denúncia, depois dos tiros ela teria gravado um vídeo do corpo e escondido o celular da vítima em um beco.

A PM foi até o local indicado e encontrou a suspeita, que tentou fugir, mas foi detida. Com ela, foram apreendidos o telefone da vítima, uma sacola com drogas e dinheiro. A jovem confessou envolvimento com o tráfico na região e disse ter corrido por medo de ser presa. Ela negou participação direta no homicídio, afirmando que a vítima tinha dívidas com traficantes de Sabará (MG) e que o crime teria sido motivado por essa cobrança.

Denúncias adicionais apontam que o mandante do assassinato seria o chefe do tráfico do bairro e que a suspeita detida teria distraído a vítima antes de ela ser alvejada. A Polícia Militar segue em busca do autor dos disparos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



A perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).