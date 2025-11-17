Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Gerente do tráfico é morto a tiros em Belo Horizonte

Crime ocorreu no Bairro Pompéia; jovem suspeita de estra envolvia na execução foi presa com o celular da vítima e drogas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/11/2025 08:54

compartilhe

SIGA
x
Crime contra o gerente do tráfico aconteceu no Pompéia, bairro de Belo Horizonte (MG)
Crime contra o gerente do tráfico aconteceu no Pompéia, bairro de Belo Horizonte (MG) crédito: Google Street View/Reprodução

Um homem de 33 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas, foi assassinado na noite desse domingo (16/11) no Bairro Pompéia, na Região Leste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada depois de denúncias de disparos de arma de fogo na localidade. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída ao solo, com várias perfurações pelo corpo, já sem vida.

Durante as investigações, os policiais receberam informação anônima de que o homem atuava como gerente do tráfico na região ao lado de uma mulher, de 23 anos, que seria a principal suspeita do crime. De acordo com a denúncia, depois dos tiros ela teria gravado um vídeo do corpo e escondido o celular da vítima em um beco.

Leia Mais

A PM foi até o local indicado e encontrou a suspeita, que tentou fugir, mas foi detida. Com ela, foram apreendidos o telefone da vítima, uma sacola com drogas e dinheiro. A jovem confessou envolvimento com o tráfico na região e disse ter corrido por medo de ser presa. Ela negou participação direta no homicídio, afirmando que a vítima tinha dívidas com traficantes de Sabará (MG) e que o crime teria sido motivado por essa cobrança.

Denúncias adicionais apontam que o mandante do assassinato seria o chefe do tráfico do bairro e que a suspeita detida teria distraído a vítima antes de ela ser alvejada. A Polícia Militar segue em busca do autor dos disparos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo ao Instituto Médico-Legal (IML).

Tópicos relacionados:

bh homicidio minas-gerais pm policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay