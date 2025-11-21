Casal é preso com R$ 1,4 milhão em drogas na BR-354, em Minas

Um casal foi preso com mais de R$ 1 milhão em pasta-base de cocaína no entroncamento das BRs 262 com 354, na altura do município de Campos Altos (MG), na Região Centro-Oeste do estado, na noite dessa quinta-feira (20/11).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recebeu uma denúncia de que o carro trafegava de forma “anormal” e uma equipe abordou os suspeitos, de 25 e 35 anos, que saíam da BR-262 e passavam pelo trevo de acesso à BR-354.

Conforme os registros, os dois demonstraram nervosismo e, ao fazer uma busca no carro, foi encontrado um compartimento oculto no porta-malas. Nele, foram achadas 29 barras de pasta-base de cocaína, avaliadas em R$ 1,4 milhão.

Questionados, o casal disse que pegou as drogas em uma cidade da região, mas não identificou o remetente, o município de origem e qual seria o destino do material.

O casal foi preso e o caso segue acompanhado pela Polícia Civil.

Com informações de TV Alterosa Centro-Oeste